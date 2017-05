Ponga un político en su evento cultural

Desde que Umbral reivindicase su ánimo promocional en aquel programa de la Milá no hay profesional que no quiera hablar de sus cosas cuando va a los sitios. El «Yo he venido aquí a hablar de mi libro» ha evolucionado en «Yo he venido aquí a hablar de mi reality o de mi cuenta de instagram». Cuestiones de la vida moderna. Al «yo he venido aquí» se han unido desde hace tiempo los políticos que, en un mundo dominado por la imagen, no se resisten a no aparecer en las fotos. Muchas veces están más preocupados en salir corriendo a contar lo que han gestionado que en realizar la propia gestión.

Un compañero -Carlos Garsán- afeaba ayer, con toda la razón, esas notas elaboradas para la prensa sobre eventos culturales a los que han ido políticos a presentarlos en las que antes se menciona al propio político y lo que él haya dicho que la finalidad del evento en cuestión. «Yo he venido aquí a hablar de mí». Es curiosa y preocupante la presencia de responsables institucionales en las convocatorias culturales dirigidas a los medios de comunicación. Todos quieren ir a dejar claro que han puesto dinero para llevarlos a cabo. Como si ese peculio estuviese sacado de su bolsillo. Es decir, comprendo que un patrocinador privado que destine una partida desee visibilidad. Forma parte del trueque. ¿Pero y el político? Se supone que su responsabilidad es estudiar proyectos y mediar en su financiación del modo en que estime conveniente, si se valora un interés de cara al ciudadano, claro está. Un trabajo administrativo, un papel de intermediario. ¿Por qué quieren ser entonces tan protagonistas o más que el propio acto? Para colgarse medallas, para sumar puntos por el bien de sus carreras, para salir en la foto...

Ocurren situaciones como la de ayer, que se presentaba en Valencia un estupendo festival de cine documental. En esa cita los protagonistas, los que tenían que acaparar focos y preguntas, debían ser los promotores del certamen. Y que hablasen de la programación, de la vigencia del proyecto, del interés ciudadano. Y de cine. Y de cultura en general. Me parece de justicia que se citen las distintas fuentes de financiación. Pero, ¿es necesario que asista el político de cada institución para dar cuenta de su contribución económica? ¿No se fían de que se les vaya a mencionar? ¿Creen que merecen la misma atención que los que van a explicar en qué consiste el acto? Se ve que sí. Así que ayer acudió un representante del Ayuntamiento, otro de la Diputación y uno más de la Generalitat a decir «yo he venido aquí a hablar de mi aportación». Podría haber sido peor. Ha habido ocasiones en que se han juntado responsables hasta de distintas concejalías del mismo consistorio que han apoquinado en un festival. Hay políticos que pierden los papeles, otros que no saben cuál es su papel y unos cuantos que roban el papel a quienes deberían ser los verdaderos protagonistas.