PALABRAS DE COCINERO

Un acto tan sencillo y noblote como pimplarse un chato de vino apoyado contra una barra de madera destilando perfume avinagrado dejó de tener gracia cuando un listo, ese listillo cortarrollos, apareció metiendo su napia para impartir doctrina y explicarnos que ese morapio segregaba un regusto a sotobosque amazónico al fondo a la derecha del último trago.

Con los alimentos me pasa lo mismo. La fiesta terminó cuando los grandes cocinillas de estrellas decorando sus hombros como generales militronchos irrumpieron repartiendo dogmas, consejos, magisterios, explicaciones. Masticar, parece ser, en ciertos casos se considera una experiencia mística, paranormal, supranormal, de máxima poesía y exquisita liturgia. Pues no me apetece, gracias. Vaya peñazo. Cuando enchufo el televisor y ocupan la pantalla los platos con los guisantes alineados o las ollas emitiendo su bullebulle, huyo despavorido. Los cocineros de renombre han sustituido a los filósofos y los pensadores hasta adquirir estampa de líderes. La culpa no es de ellos, sino nuestra. Entre leer un ensayo que nos ilustre o un librillo de esquemáticas recetas se escoge lo segundo. Pero tanta sobreexposición tenía que estallar y por eso ahora ajustician en las redes a un cocinero mediático que tuvo la audacia de expresar, terrible osadía en estos tiempos de vengadores enmascarados, su opinión acerca de los becarios de su negocio. Seguro que ese cocinero derramó sus frases en crudo, sin cocción, y sin sospechar la tormenta que levantaría, de lo contrario se habría cuidado muy mucho de hablar en libertad. Y esto, en efecto, es lo triste del asunto. Aquí el que se sale del carril unidireccional no sólo no sale en la foto, sino que lo arrastran al paredón de las redes. Y todo este follón provocado por las palabras de un cocinero... ¿Esto es normal?