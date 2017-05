Las minifaldas

Alaska quiso ser juez de culturismo, pero cuando se enteró de que tenía que vestir con americana desistió de la idea. Unas azafatas del Conde de Godó de tenis empleadas por Scheweppes han denunciado que las obligaron a trabajar con minifalda y manga corta a pesar del frío que hizo durante el torneo. Algunas enfermaron. «Siempre somos chicas. Chicas, minifalda y enseñando carne. No podíamos llevar la chaqueta porque no se veía bien la marca [del vestido]». No sé cuál es su nivel de indigencia, si necesitan el dinero para comer, pagar la luz o comprar zapatos. Y claro que su dignidad como trabajadoras está por delante de todo, pero, demonios, sabes a qué vas y de qué vas a ir vestida. De azafata. De mujer cosificada, que se dice ahora. Pepe Isbert se disfrazaba de esquimal en 'Historias de la radio' para tratar de ganar 3.000 pesetas. Con eso ellas no habrían pasado frío, ¿pero quién va a contratar a una mujer disfrazada de esquimal?