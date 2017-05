Han corrido ríos de tinta analizando los distintos estilos futbolísticos y, entre aquellos que abogan por la implementación de aquello bautizado en Brasil como 'jogo bonito', gana enteros la idea de que la mejor forma de ganar es jugando bien al fútbol. Y seguro que no les falta razón, aunque en muchos casos hay en su argumentación un error grave de base. Porque se cae en el error de entender como 'buen fútbol' aquel más vistoso en el que brillan los 'jugones', se premia la posesión y demoniza el desplazamiento en largo para recrearse en el toqueteo interminable de la pelota por encima de todo. Un debate más que antiguo que se rearmó desde la explosión del Barça de Pep Guardiola. Desde entonces pareció que no existía otro fútbol posible pero... créanme: sí hay otro fútbol posible y no sólo es posible sino que es mayoritario porque aquel Barcelona es, posiblemente, irrepetible y ni siquiera aquellos clubes que lo pretenden emular consiguen hacerlo eficaz a pesar de invertir cientos de millones de euros. Y entiendo que la clave está ahí, en la eficacia. El fin de un partido de fútbol de competición es ganar, cada cual elige su camino para lograrlo y... en este caso la meta es la meta y el camino, el camino. Desde mi humilde punto de vista, el hecho de adornar el camino con flores no se justifica si no se alcanza la meta aunque sé que es una postura incómoda porque triunfa el discurso opuesto pero al final del recorrido... la clasificación no engaña. Ese fútbol que se desprecia en las columnas de opinión de los 'estetas', el fútbol directo, el de la defensa rocosa y el contragolpe fulminante también es fútbol, también es buen fútbol y, normalmente, es el que otorga rédito a aquellos equipos -la gran mayoría- que no tienen recursos para fichar a Messis, Iniestas y Silvas. El Valencia, que consiguió sus más altos logros desde ese método, alcanzada la estabilidad entre los grandes, adoptó la errática decisión de dar un pasito más en busca de la excelencia y... se equivocó. Para dar ese paso hay que tener mucho dinero y un ojo clínico infalible porque hay ocasiones en las que pasa el tren por tu puerta y hay que saberlo ver: cabe recordar que aquí se crió a Isco y los mismos que abogaban por el cambio de registro, lo dejaron marchar porque «tenía el culo gordo». Luego, si tu mecenas no da una a derechas y tus técnicos no son capaces de encontrar dicha excelencia, no hay mejor camino para alcanzar la meta que coger el pico y la pala. Aunque nos han querido hacer creer que se trata de un discurso casposo y obsoleto, lo que queda es el resultado, son los buenos resultados los que hacen a los equipos campeones y siendo cierto que el componente estético es importante -a mí me parecía muy estético ver defender a Ricardo Arias y me parecía vibrante la velocidad letal del Piojo López- lo verdaderamente importante es ganar. Construyan el futuro con cabeza y no con ensoñaciones engañosas.