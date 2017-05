¡Con dinero ajeno qué bien se juega!

A pesar de no haberse contado todo sobre la historia del AVE, ni su coste total (cifras ciertamente enloquecedoras), ha sorprendido a todos el 25 cumpleaños del primero de todos, el trayecto de Madrid a Sevilla. ¡Cómo pasa el tiempo! Y nadie apostaba por el ferrocarril hace unos años. Ni lento ni rápido. Aunque lo más impactante es que se ha celebrado con autoridades a bordo, en el mismo convoy que lo inaugurara durante la Expo en 1992, el nº 11 repintado con el logo para la ocasión y colores originales y que continúa dando el callo a diario. Y ha circulado como si tal cosa. Todo un detalle.

Y nos invita a pensar que este tren eléctrico, francés y eficaz como pocos, reformado hace diez años, a media vida según se nos dijo entonces, debe de estar en permanente estado de revista para ser rentable, no en vano se pasa el día rodando a 300 km/h., y no creo que le dejen mucho más tiempo para reponer fuerzas que la propia noche, que un tren de estas características recorre cientos de miles de kilómetros al año, y digo bien en plural claro. No olvidemos que un tren se considera debe amortizarse a los treinta años, aunque como ejemplo en Regionales de RENFE, ya sobrepasan los 36 y nadie contempla, que yo sepa, su completa retirada. Y es que en el ferrocarril todo depende de la calidad de sus equipos, y algunas locomotoras diésel debidamente reformadas superan con creces el medio siglo de existencia con servicio ininterrumpido. Nada que ver con el mundo del automóvil, ya que sus bastidores son de robusto acero soldado, sus motores soportan las mayores prestaciones y temperaturas, y sus equipos electrónicos de control redundantes son de lo más resistente.

Algo parecido pasa en nuestro Cap i Casal con el tranvía. Los vehículos SIEMENS serie 3800 de la línea 4 ya cuentan 23 años de vida y hace poco se comentó que estaban también a media vida como el AVE citado. Pero cabe enlazar esta noticia con la que anunciaba recientemente la prensa alicantina. Sus 6 trenes diésel de vía estrecha, los de Ferrocarrils de la Generalitat, FGV, en la línea de Benidorm a Denia -hoy en día cerrada por obras desde Calpe- iban a ser reemplazados con más de 50 años a sus espaldas, e iban a substituirse por otros tantos pero híbridos, es decir que podrían circular tanto bajo catenaria eléctrica como con motor diésel, y a un coste que ronda los nueve millones por unidad. Casi 1.500 millones de las antiguas pesetas cada tren. ¡Ahí es nada!

Con estas premisas, la operación, que todavía no se ha plasmado oficialmente, no parecía carente de razón, pero no obstante habría que matizar algunos extremos no suficientemente aclarados. Salta a la vista primero que se trate nuevamente de sólo 6 unidades, algo que se viene repitiendo desde décadas y décadas para aquel eje que sin embargo figura saturado en casi toda época del año en su vertiente paralela, la carretera, y no parece que el Consell confíe en exceso en recuperar volumen de viajeros en dicha línea costera e infrautilizada, cifra irrisoria a pesar de su modernización en curso, tras años estancada por la excusa de la entelequia del Tren de la Costa y en semejante área turística. Y en segundo lugar porque a poco que se fusionen dos a dos de estos ejemplares por aglomeraciones festivas de Hogueras o el Castell de l'Olla de Altea, con 3 trenes apenas hay para nada. Pero el 'ansia innovadora' de la línea alicantina no tiene límites, con la negativa complejidad que conlleva disponer de pocos y variados elementos de explotación, que ya puso en marcha el primer tren-tram español en el año 2006, invento centroeuropeo para aprovechar infraestructuras desaprovechadas conjuntas de ferrocarril y tranvía, que para nada era el caso de la Marina con línea montañosa, y que preparados para la velocidad de 100 km/h. a bajo voltaje, apenas rozan ese límite en 500 metros de sus 45 kilómetros de recorrido curvilíneo. Su diseño costosísimo de piso bajo parcial escalonado y gran potencia, apenas le permite gozar de comodidad de marcha. Antaño, el automotor que ahora se pretende eliminar definitívamente, llegaba a los 80 km/h. en la mayoría del trayecto y enlazaba Benidorm a casi una hora de Alicante. Hoy se tardan 72 minutos.

Faltaba por experimentar el tren híbrido. ¡Vaya por Dios! Juguete que salvo servir para circular por las calles de Denia, fórmula que permite endosar los cruces al municipio y aumentar el tiempo de viaje, se desconoce casi todo de su nueva implantación. ¡Con dinero ajeno qué bien se juega! Pero lo mejor viene ahora. Dos de sus seis unidades 'antiguas' acaban de reformarse nuevamente y esperan homologación así como el resto de cuatro. Prueba de su notable validez. ¿Entonces servirán los andenes o no? Porque dotados de andén alto serán incompatibles con los nuevos trenes. Por otra parte, Valencia su empresa matriz, cuenta con 18 unidades eléctricas de sobra, en perfecto estado, conducción semiautomática ATO, aire acondicionado, y que carecen de utilidad habiendo apenas rodado 12 años. Diez millones de euros cifrados a la baja que se pudrirán al sol de seguir así. ¿No sería mejor planificar el largo plazo en FGV? Ni siquiera servirían éstos para aquella o la inconclusa línea T2 con la adecuación pertinente? ¿O seguimos entretenidos experimentando?