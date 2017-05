Desorden en las menguadas órdenes

Los Hermanitos del Cordero inauguraron el sábado Lumen Crucis, el pequeño monasterio que han edificado en Navalón, no lejos del de la Transfiguración, erigido por las hermanitas de esta comunidad de fieles en 2010. Y la pregunta es: ¿No habría sido mejor que el arzobispado -quién, si no- los acomodara en alguno de los muchos que están siendo abandonados? Es absurdo lo que está ocurriendo. La curia eclesiástica no puede permanecer impasible ante este despropósito. El respeto a la independencia de las distintas órdenes no puede amparar este contrasentido. Es indefendible que siendo por igual siervos de Dios unos desalojen monumentos de gran valor artístico y sentimental y, si el mercado lo permite, hagan caja, mientras otros construyen edificios de los que el país está sobrado. Un informe de mediados de 2016 indicaba que desde el 1º de enero de 2015 se habían cerrado 341 inmuebles religiosos en España, de los cuales 270 eran de monjas y 71 de sacerdotes o frailes. Encogimiento al que no ha sido ajena la Comunidad Valenciana. La Trinidad, el impresionante claustro donde sor Isabel de Villena escribió su obra, lleva cuatro años atrancado. Sólo los franciscanos han tenido que abandonar en estos últimos años un colegio en Carcaixent, un Colegio Mayor, el de La Concepción, en Valencia, y conventos y casas en el Cap i Casal (San Lorenzo), Cullera, Chelva, Segorbe, Benigánim, Agres, Alcoy y Biar. Varias de las 23 residencias de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl clausuradas en apenas unos meses por falta de medios y sobre todo de vocaciones eran valencianas. Las agustinas descalzas desalojaron el monasterio del Santo Sepulcro de Alcoy. Las madres concepcionistas franciscanas hicieron lo propio en el de Benicarló. Abundar en lo ocurrido a raíz de la enajenación del Real Monasterio de Sta. Clara de Xàtiva y del convento de Corpus Christi de Valencia nos llevaría a otra discusión que, de momento, ha quedado un tanto apaciguada por el estallido de la crisis inmobiliaria. Pero la de los monasterios 'ex novo' es, por el contrario, inaplazable.

La expansión de las órdenes monásticas por España tenía sentido en la Edad Media. No en la mayor crisis de vocaciones de la historia. Lo que hace falta ahora es que alguien, el Vaticano, si menester fuera, ponga un poco de orden en los institutos tradicionales o de nueva creación, como éste, a fin de que se redistribuyan los religiosos y no se construyan nuevos monasterios, como hicieron las carmelitas descalzas en el año 2000 en la Calderona y como acaban de hacer los hermanitos éstos en otro despoblado bosque. Olvidando que si su misión, como predicadores e itinerantes que son, es marchar en pos de la oveja perdida, carece de sentido que se instalen en un lugar donde apenas hay rebaño -Navalón sólo tiene 61 habitantes-, y a poco que se disperse no habrá místicos suficientes para reunirlo de lo grande y frondosa que es la sierra de Enguera.