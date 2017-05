EL CASO AMIGÓ

El reciente incidente protagonizado por la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, que denunció (a través de redes sociales) que durante una protesta ante Les Corts había sido obligada por la Policía Nacional a identificarse al hablar en valenciano y negarse a responder en castellano -aunque en realidad lo que ocurrió es que los agentes pidieron la identificación de los convocantes de una concentración que no estaba autorizada- es tan sólo una muestra más de la esquizofrenia que atenaza a algunos políticos de la izquierda nacionalista valenciana, que parecen no haberse acostumbrado al papel que les asignó las elecciones de mayo de 2015, ya hace dos años, es decir, el de gobernar las instituciones. Lo primero que sorprende es su tendencia a seguir manifestándose como si estuvieran en la oposición, ahora contra el Gobierno central, el malvado Madrid, ese poder centralista y españolista que según su versión de los hechos nunca tiene en cuenta los intereses de la Comunitat. No menos llamativa es la propensión a hacerse la víctima y más si enfrente hay un policía nacional (¡nacional de España!), otro malvado, un esbirro del Estado español, que no sólo no habla valenciano sino que encima se niega a hacer el esfuerzo de entender a la mismísima vicepresidenta de la Diputación (¿le dijo aquello de «sap vosté en qui està parlant?»), aunque a lo mejor -sólo a lo mejor- ese agente es de Puertollano, o de Mondragón, o de Puebla de Sanabria, apenas lleva destinado en Valencia cuatro o cinco meses y no entiende la lengua autóctona. Para el relato de Amigó, para la heroica lucha por los derechos nacionales del pueblo valenciano, ese detalle no tiene importancia, y mucho menos el que no se la identificara por hablar en valenciano sino por participar en una protesta para la que nadie había pedido la preceptiva autorización, la que se exige a cualquier partido, sindicato u organización que pretenda ocupar la vía pública con un acto reivindicativo y/o festivo. Pero con todo, lo auténticamente esperpéntico es que Maria Josep Amigó, dirigente de Compromís, del Bloc, nacionalista de manual, sea vicepresidenta de una institución que apuesta por suprimir porque -nuevamente apelamos a su interpretación en este caso no de los hechos sino más bien de sus sueños- para lo único que sirven es para dar cobertura legal y formal a una división, la provincial, que crea barreras artificiales entre los valencianos, no como las comarcas que defiende su partido y su coalición, una aspiración territorial unánimemente reclamada por los ciudadanos, no hay más que salir a la calle para comprobarlo... Desde hace dos años son gobierno pero en el fondo hay algunos que prefieren seguir en la oposición. Era más cómodo, se vivía mejor.