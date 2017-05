No marcó gol Aaron Ramsey pero murió una leyenda. El Everest engulló a Ueli Steck. El alpinista suizo tuvo un fatal resbalón cuando ascendía en solitario al Nuptse, pico satélite del Everest de 7.861 metros, para realizar una de sus características actividades que sólo él parecía dispuesto a asumir: uno de los encadenamientos (subir a dos o más montañas sin descanso ni descender al campamento base) más complicados de los ochomiles: la travesía Everest-Lhotse. Steck era tan experto en la montaña como en la vida. Formó parte de una expedición histórica para intentar rescatar al navarro Iñaki Ochoa de Olza, fallecido en el Annapurna a 7.400 metros de altitud tras pasar cinco noches afectado de una lesión cerebral complicada por otra pulmonar. El suizo, pese a que sabía de las escasas opciones de éxito, se lanzó montaña arriba con unas botas que se intercambió por el camino con el ruso Alexei Bolotov y con el material más que justo. Arriesgó su vida por la de alguien que sólo conocía de oídas. Cuando llegó a la tienda de campaña donde agonizaba Ochoa de Olza, obligó a bajar al rumano Horia Colibasanu, que se resistía pese a que las opciones de morir al estar tantos días a tanta altura eran más que reales. Steck acompañó, hidrató, calmó y administró medicamentos al navarro en sus últimas horas y, finalmente, fue quien le despidió en la montaña al no poder reanimarlo. Pero esa es la vida en las alturas. Pura. Fraternal. Fiel. Hasta 15 montañeros pusieron su piel en juego por mera solidaridad. Queda un hilillo de esperanza entre tanta corruptela, entre tanto deporte adobado de mentiras y violencia, entre tanto fango machista. Los alpinistas no quieren que les lloren porque conocen los riesgos. Me tomo una mistela en la cantina de mi amigo Miñana en honor de Steck y su pura vida.