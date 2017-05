OBSESIÓN POR LA VIRGINIDAD

Sabido es que en la Facultad de Medicina de Valencia el número de alumnas supera al de alumnos, dato convertido en noticia cada año académico y que también se repite en la mayoría de las ciudades españolas.

Curiosamente, existió un periodo de décadas en que excepcionalmente sólo cursaban medicina escasas jóvenes; sin embargo, tan admirada carrera seguida por osadas mujeres tuvo sus orígenes hace siglos. Hay que remontarse a la Escuela de Salerno para descubrir a la célebre Trótula, famosa en el mundo medieval francés por Dame Trot.

El historiador y erudito De Rienzi afirmó que había vivido en Salerno antes de la llegada de Constantino el Africano (siglo XI), cuya obra 'Magister Orientalis et Occidentalis' había sido su gran fuente de documentación y formación.

Trótula, considerada por sus contemporáneos como 'sapiens matrona et mulier sapientísima', sobresalió en ginecología, obstetricia y dietética. En su tratado 'De mulierum passionabus ante, in et pos partum' dedicaba importantes consejos a las mujeres obsesionadas por la pérdida de su virginidad, asesorándoles sobre el empleo de la hierba 'plantaginem o llantén' para disminuir la amplitud de la vulva y lograr la apariencia de una nueva virginidad. Empeño logrado por la vieja y pícara Celestina española, quien adiestraba en la minuciosa costura para engañar, en el lecho nupcial, al incauto marido.

Las mujeres médicos de aquel tiempo de la Escuela de Salerno mostraron su interés en materias íntimas. Así, Abella fue autora de un tratado sobre la generación humana y el esperma del hombre; y Calenda, que cautivaba por su belleza, dominaba las hierbas, tónicos y emplastos afrodisiacos con total garantía.

Hoy no hace falta ninguna de tan singulares especialidades, aunque la recuperación del himen es cuestión de cirugía plástica, y se solicita -todavía- por puro capricho, como el aumento del pecho, la reducción del abdomen o lucir el tatuaje de un gatito en la nuca.