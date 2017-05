CREERSE O NO A LIM

La semana pasada estuve charlando en la radio con Mateo Alemany. Ya dije en su día que me alegraba mucho de que Lim trajera por fin un ejecutivo del fútbol para este club y tras el cara a cara mantengo y amplío mi discurso. Su sensatez me gustó y su claridad en la idea más. Sabe perfectamente como debe funcionar un club de fútbol y trata de adaptar la entidad a la realidad. Lo de Layhoon pero al revés. De todo lo que hablamos me quedé con dos detalles; el primero que el perfil del entrenador tendrá que ver con la actual plantilla porque la base va a seguir, y el segundo que no ha venido a tomar las decisiones pero sí a conseguir que se tomen bien. La primera me hace entender por qué el Valencia se ha fijado y negocia con Setién. Un perfil de entrenador para tener y tocar la pelota que es lo que se supone debería hacer bien la plantilla del Valencia. Lo cual nos lleva a la peligrosa pregunta de si realmente la mayoría de la plantilla seguirá tras el grotesco rendimiento de los dos últimos años y por eso adaptan el entrenador a lo que hay. No tengo respuesta. Y respecto a lo segundo me genera más estrés que intriga. Si Alemany ha venido a organizar el club para que se tomen las decisiones correctas en materia deportivo-societaria significa una cosa buena y una mala. La buena es que todos los procesos antes de que Lim levantara o no el pulgar invitaban a no acertar nada y se supone que Alemany viene a conseguir que esa lista de cosas sobre las que Lim decidirá sean buenas elecciones. Para que ni siquiera Lim puede equivocarse. Eso sería una gran noticia porque el magnate habrá contratado a Alemany para que sea él quien presente las soluciones a los problemas en lugar de sus erráticos singapurenses. ¿Y cuál es la lectura mala que me genera estrés? Pues que, una vez más, se confirma que al final las decisiones importantes las tomará Lim en base a lo que le vaya apeteciendo. Si le apetece hacer caso a Alemany fantástico. Pero si, como ha demostrado hasta ahora, va a terminar haciendo lo que le venga en gana con nocturnidad y alevosía acompañado de sus habituales asesores, seguiremos igual que hasta ahora pagando un sueldo más y con un año menos de carestía del banco. Asunto que ya acecha. Harinas, al fin y al cabo, del mismo costal. Y ni Alemany escapa a esa realidad. Porque aunque no se estrese como yo, él es consciente que nadie sabe la respuesta a la gran pregunta. «Hay cosas que no puedo contestar ahora pero el tiempo lo hará. Pregúnteme usted en un año y le podrá contestar», me dijo Alemany respecto al caso que le hará Lim. No hará falta esperar un año. En breve empezaremos a tener respuestas. Cuando llega el verano, Lim es especialista en mostrar con hechos lo contrario a lo que dice. Veremos esta vez. Ojalá Alemany tenga razón en lo último que me dijo;'mi llegada ya indica que Lim quiere cambiar cosas'. Con eso me quedo.