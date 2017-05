La codicia no conoce límites pue se establece un mecanismo mental que nos indica que nunca es suficiente. El personal se pregunta el motivo por el cual los corruptos nunca se detienen ante un par de mangarrufadas óptimas. La culpa de las galopadas de latrocinio salvaje conviene buscarlas en la condición humana. Somos insaciables. Si trincas un par de veces con éxito te trastornas y quieres más. Robar engancha tanto como el jaco. Es la voracidad. Luego encontramos ese otro robo de tipo digamos legal, pero amoral, que nos esquilma los ahorros mediante impuestos injustos destinados a lubricar la maquinaria de la administración. Primero gravaron el alcohol y el tabaco. De hecho, cuando necesitan recaudar un extra, aumentan ese gravamen. Los abstemios, los que no fuman, celebraron estos subidones al considerar que el vicio se pena. No entendieron que esto era sólo el principio pues la voracidad estatal es tan potente como la de los corruptos. Por eso ahora enchufan un impuesto a las bebidas azucaradas. Han empezado en Cataluña pero este peaje se extenderá. La excusa les encanta: velan por nuestra salud. Qué buenos son, qué atentos. De entrada cabría reflexionar sobre la preocupación de nuestros gobiernos acerca de nuestra salud. ¿Acaso no tenemos derecho a autodestruirnos ya sea lobotomizándonos con telenovelas o devastando nuestro hígado desayunando orujo? Ah, vale, sí, que luego la Sanidad la pagamos todos. En efecto, por eso de mis impuestos también se pagan las operaciones de menisco de los «runners» que corren sin control y no me quejo. Mejor, pues, no entrar en este tipo de guerras. Los gobiernos no se interesan por nuestras salud, tan sólo inventan nuevas artimañas para recaudar. Hoy disparan contra las bebidas azucaradas. Mañana contra cualquier otra cosa. Es la voracidad.