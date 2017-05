Casi perfectos

Parece que Ximo Puig no ha leído a Michael Booth y su 'Gente casi perfecta'. Booth es un periodista británico empeñado en desmitificar el paraíso escandinavo. En su libro refleja las consecuencias de una sociedad demasiado cerrada sobre sí misma, con falta de integración, algo de xenofobia y mucho de machismo. O, al menos, con defectos y manías, como cualquier otra. El libro es irónico y, bien pensado, podría aplicarse a cada país pues en todos hay iletrados impresentables y sabios encantadores; de todos podríamos hacer un retrato mordaz que bajara del pedestal aquello por lo que los hemos encumbrado. Siempre hay tópicos que funcionan bien para ridiculizar o bien para exaltar a una comunidad y, como estereotipos, no son fieles a la realidad; solo a nuestros miedos.

Finlandia se ha convertido en el mito de la educación de calidad para quienes quieren echar por tierra el sistema educativo español por culpa de sus gobernantes. Según ellos, Finlandia invierte más en educación que España y eso les da mejor resultado. La visión es simplista porque la clave no es económica. Lo decían algunos de los entrevistados por el propio Évole en uno de sus programas. No es el dinero sino la sociedad la que consigue la excelencia educativa en Finlandia. Es cierto que, sin recursos, es muy difícil elevar el nivel de formación pero el dinero no es una varita mágica que logre el milagro sin esfuerzo o, al menos, sin una dirección coherente, clara y sin los sesgos ideológicos que vivimos en España.

Decía el filósofo José Antonio Marina, a quien el ministro Méndez de Vigo encargó el libro blanco de la educación, que era importante una especie de MIR en el acceso a la docencia. Una de las claves de Finlandia es el respeto y las exigencias en la carrera docente. Allí solo unos cuantos pueden ser profesores. El profesor es respetado porque se le exige mucho para dar clase, se reconoce su preparación y se valora su experiencia. Igualito que aquí. En España la vocación y el sacrificio no siempre acompañan al futuro maestro y cuando lo hace -porque hay muchos tan buenos como los escandinavos- no son reconocidos ni por los padres ni por el sistema ni por la sociedad. Ha de venir una entidad de fuera a decirnos que tenemos uno de los mejores profesores del mundo gracias a un premio internacional. También se ha propuesto en ocasiones una distinta remuneración en función de los resultados, la mejora, el esfuerzo por actualizar su didáctica y el empeño en desarrollar más su vocación. Nunca triunfa, porque hay un grupo no pequeño que recaló ahí por no hacer otra cosa. Es un lastre para quienes sienten su profesión, la viven, les entusiasma y ponen todas sus fuerzas al servicio de la formación de las siguientes generaciones, la más noble de las tareas. Una convicción que comparten todos los finlandeses y evita el adoctrinamiento político; es lo primero que debería copiar el gobierno valenciano.