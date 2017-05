O lo que es lo mismo: secreto del sumario para su filtración, bien sea a partículas, implicados en el mismo caso, o a medios de comunicación. Y digo que es lo mismo porque en cuanto se declara un sumario secreto, todo el mundo conoce bien lo que consta en el mismo. Filtración bien por parte de los funcionarios de justicia, de los abogados de la causa, de los fiscales o de los jueces. Y no cito testigos o policía porque estos podrían sacar a la luz pública lo que han dicho o entregado, pero no lo que está escrito en el sumario declarado secreto. Lo que debe llevar a una aclaración: digamos que conocemos algo del sumario declarado secreto porque un testigo, un abogado, un imputado o un policía cuenta en público que ha dicho esto o aquello.

Conviene recordar que quien filtra algo que consta en un sumario declarado secreto comete un posible delito. ¿Se puede conocer quién filtra? No sería difícil la averiguación. Pero a veces no se hace por los intereses que subyacen en la filtración. El morbo por conocer el sumario declarado secreto es evidente. Y no digamos nada para los medios de comunicación y los periodistas. No resulta inoportuno apuntar que lo desvelado o filtrado suele ser utilizado para atizar a los enemigos o tratar de salvar a los amigos.

Y para los ciudadanos es bien sencillo colgar cartelitos sobre unos u otros.

En fin, mientras tanto la Justicia manga por hombro. Por las filtraciones interesadas, por la desaparición de la presunción de inocencia y la aparición de la culpabilidad anticipada. ¡Así nos va en este país! Entre que la Justicia es más lenta que una tortuga anquilosada, la aparición de lo que se ha dado en llamar jueces del pueblo y para el pueblo, las disputas, reales o aparentes, entre fiscales, las filtraciones, etcétera, la Justicia por los suelos o empleada por los partidos políticos como medio para sus propósitos. ¡Mal asunto el de la politización de la Justicia, y mal asunto el de la judicialización de la política!