Una recuperació poc magnànima

Veig gent compartint en les xàrcies socials i fent m'agrada a la notícia 'El Magnànim recupera la Revista Valenciana de Filologia i nomena director a Vicent J. Escartí'», una nota de premsa de la web de la Diputació. Bé, a priori és un titular que pareix innocent i positiu al lector. Ben mirat, no diu res de roín: sempre està bé publicar estudis sobre la llengua i la literatura dels valencians i, a més, Vicent Escartí és una persona que, pel que he pogut comprovar com a alumne seu en la carrera, té molts coneixements literaris (ignore si també lingüístics, ja que a mi em donava literatura). En eixe sentit, l'editorial de la Diputació fa bé confiant en algú com ell o com Rafa Roca (també vinculat a l'estudi de la literatura). Fins ací, res a objectar (o, com a molt, podem sospitar que no parlaran massa de llengua, que sol ser un terreny més pantanós que la literatura). Ara bé, el que pocs coneixen és la intrahistòria que s'amaga darrere d'esta notícia aparentment tan bona.

Des de l'any 2011, l'associació Taula de Filologia Valenciana, de la qual sóc membre fundador, ha elaborat la revista Aula de Lletres Valencianes, amb el subtítol Revista Valenciana de Filologia, que arreplega treballs d'investigació sobre didàctica de la llengua i la literatura, el model lingüístic i l'ús del valencià en general. I la Institució Alfons el Magnànim (l'editorial de la Diputació) ha anat publicant puntualment un número cada any (2011-2015). Bé, puntualment fins a l'arribada del canvi polític a la Diputació i, consegüentment, al Magnànim, dirigit ara pel sociòleg Vicent Flor (Compromís). Sí, curiosament ha sigut l'arribada al poder del valencianisme polític d'esquerres el que ha parat la publicació de dos altres números (2016 i 2017, que estaven i estan preparats) d'una revista dedicada a estudiar i difondre el valencià. ¿O és que no és curiós? O irònic...

I bé, el títol i el subtítol d'eixa revista, ja amb cinc números, fan referència, respectivament, a dos publicacions històriques que l'han precedida: Taula de Lletres Valencianes (1927-1930) i, paraula per paraula, Revista Valenciana de Filologia (1951-1981). Llavors, ¿es pot dir, com diu la nota de premsa de la Diputació, que el Magnànim recupera ara la revista fundada en 1951, quan des del 2011 ha estat publicant-ne una exactament amb eixe subtítol (amb la finalitat òbvia de recuperar l'antiga) i amb el mateix objecte d'estudi? Més encara: ¿és fidel a la realitat, just i proporcionat amb la faena que ha fet durant estos anys Taula de Filologia Valenciana (i amb la del mateix Magnànim) posar fi a la nostra col.laboració amb una nota que parla d'eixa suposada recuperació i del nou director nomenat i que no dedica ni una sola paraula a l'etapa 2011-2015, fent creure que no ha existit mai? Que siga el lector qui responga les preguntes.

Diu la nota de premsa: «un destacat nombre de filòlegs, estudiosos i professionals de diverses universitats valencianes i europees conformaran el consell de redacció i el comité científic de la revista». Bé, com fins ara, ¿no? «Pretén oferir una sèrie d'estudis rigorosos.» Bé, com fins ara, ¿no? «L'objectiu és fer una revista del segle XXI alhora que recuperar el prestigi de la revista històrica.» Bé, com fins ara, ¿no? ¿O serà que volen dir-nos que tot això fins ara no estava passant? I això ¿com és? ¿O serà que no agrada a tots la manera com, des de Taula de Filologia Valenciana, hem portat la publicació? Pel que he pogut saber, no els apanya, per exemple, el fet que, en Aula de Lletres Valencianes, han cohabitat (en harmonia, per cert) diverses sensibilitats sobre les maneres d'ensenyar, usar i fomentar el valencià, manifestades sempre a través d'estudis científics, rigorosos i constructius i, naturalment, amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a referent normatiu.

Vivim en una societat (la valenciana) poc acostumada a les experiències de pluralitat real i sincera, i això es nota en la classe política. Com a reacció davant d'experiències com la d'Aula de Lletres Valencianes, hi ha qui arrufa el nas i només concep donar (que, en la pràctica, és imposar) una visió uniforme i única, plana i monolítica. En eixe sentit, cal dir que el Magnànim de l'era política anterior (fins al 2015) va donar-nos una llibertat total. I ara... açò. Jo pense que cabia esperar una comprensió o una sensibilitat especial per part d'una persona amb la trajectòria de Vicent Flor (abans de formar part del Bloc i de Compromís, va dirigir les joventuts d'UV i, per tant, deu tindre una perspectiva favorable a la convivència -o no-). En canvi, ens presentava unes exigències que, per principis, no podíem acceptar: canvis imposats en matèria de persones, d'òrgans i, consegüentment, de continguts. Per no haver cedit en tot, ara el resultat és que no hem existit mai. Però hem existit, existim i existirem; o, com a mínim, la nostra manera d'entendre la dedicació al valencià (plural, oberta, social i constructiva) seguirà existint.

Hi haurà qui dirà: qui paga, mana. I tindrà raó. Efectivament, amb els diners públics, el poder polític fa el que creu oportú, i ahí entren interessos, pactes, afinitats ideològiques (parlem ara sobretot d'ideologia lingüística), amiguismes/enemiguismes i altres manies vàries. Res de nou. ¿Com s'explica si no que, de sobte, unes entitats favorables al valencià estiguen immerses en una edat d'or i posant a tort i a dret el logotip de la Generalitat i que unes altres amb el mateix fi (més apartidistes que les primeres, i potser eixe és el problema) vegen desaparéixer el poc de tracte que fins ara tenien amb les institucions? S'afavorix a uns i s'ignora a uns altres en funció de qui ocupa la poltrona; però, deixant a banda les males pràctiques polítiques i la dualitat (tan indissoluble com insuportable) que molts volen inocular en qualsevol aspecte de la realitat valenciana, l'actual Magnànim tenia l'oportunitat de fer honor al seu nom i ser magnànim amb Aula de Lletres Valencianes - Revista de Filologia Valenciana, d'actuar d'una manera no partidista, ni sectària ni dogmàtica, sinó al contrari (simplement mantenint el suport tímid de la seua etapa anterior), i l'ha desaprofitada. Una més per a la llarga llista d'ocasions perdudes en la història de la cultura valenciana.

En definitiva, s'obri una 'nova etapa' de la revista que no ha existit, o bé una nova revista que naix del cadàver d'una anterior, segons la perspectiva que adoptem. Els continguts d'Aula de Lletres Valencianes al llarg d'estos cinc anys han sigut molt treballats i argumentats, sempre dirigits al conjunt de la societat valenciana per convicció profunda, com poden comprovar els usuaris de les principals biblioteques valencianes. Esperem que mantindran el nivell i que la seua qualitat no siga substituïda per la grandesa d'unes quantes firmes i pels temes socialment poc transcendents. Sort i clarividència per als responsables de la «nova etapa», professors Escartí i Roca, independentment de si trobaran o no la magnanimitat d'aquells a qui correspon exercir-la, que això és una altra qüestió que tornarem a comprovar amb el temps.