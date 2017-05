IMITADORES

Imitar al líder, al actor, a la cantante, a la modelo, al futbolista y a cualquier persona que desarrolle una actividad entre farandulera, vocinglera y deportista se ha convertido en una norma habitual. Incluso algunas personas, por extraño que parezca, deciden imitar la destarifada geografía de nalgas de Kim Kardashian. Guti imitaba a Beckham y Marta Sánchez a Marilyn. Hasta ese punto hemos llegado. En la imitación tontina se revela lo que arrastramos de simio copiamonas. Imitar exige menos esfuerzo que crear, dejarse llevar por la corriente resulta más fácil que imponer nuestra personalidad. Pero, como es lógico, siempre existen diferencias que indican lo que escondemos en nuestros rincones oscuros. Un tipo que se convierte en imitador de Elvis Presley y acude a Benidorm para participar en un concurso es alguien inofensivo atacado por una fijación extravagante, por un sueño como de resurrección artificial que pretende homenajear a su ídolo. Sin embargo, un menda que imita a Bin Laden y luce luenga barba canosa, además de chilaba, varias esposas y guardaespaldas modelo armario ropero, hombre, como mínimo debería de levantar sospechas. Aquí cerca detuvieron hace unos días a un multimillonario musulmán imitador de Bin Laden, colaborador activo pero camuflado de Daesh, y nos preguntamos cómo han tardado tanto. También es cierto que este sosias del finado terrorista mostraba astucia de víbora del desierto, pues fingía una bondad que luego se ha descubierto falsa. El diario 'The New York Times' le dedicó un reportaje repleto de halagos porque le consideraban un ejemplo de, digamos, muslim pacífico. Se nos suele caer la baba y tratamos de imitar a la prensa anglosajona, pero a lo mejor aquí no somos tan alelados. Imitar es en demasiadas ocasiones un coñazo cargado por el diablo de la mansedumbre.