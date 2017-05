LOS CONCERTADOS SON 'LOS OTROS'

Cuando lo único que importa es la ideología, los prejuicios basados en un determinado catecismo, los datos son utilizados de manera tramposa para cuadrar las cuentas, de tal forma que el resultado acabe siendo el más favorable a sus intereses. Lo estamos comprobando con la reversión de los conciertos de hospitales públicos gestionados por firmas privadas, con unas auditorías que están revelando que estas compañías representan un ahorro para la Hacienda pública, que en algunos casos dan un mejor servicio y con menor coste para el contribuyente. Pero al Consell de Puig y Oltra le da igual, llevaban en el programa la ofensiva contra el conocido como 'modelo Alzira' y no van a parar aunque las cifras no les avalen. Y lo podemos comprobar también con el acoso a la educación concertada. Durante los años finales de Gobierno del PP en la Generalitat, uno de los principales ejes en que se basaba la labor de oposición al Consell hacía referencia a los recortes que, supuestamente, rebajaban la calidad de la enseñanza. Sindicatos (STEPV, UGT, CCOO...), organizaciones de estudiantes y partidos de izquierdas y nacionalistas alertaban contra el incremento de la ratio en las aulas, es decir, del número de alumnos que le corresponde a cada profesor, señalando que se había producido un incremento que hacía que la situación fuera poco menos que insostenible. Aquel argumento ha derivado ahora en incrementar la ratio a los concertados en Bachillerato, de tal forma que muchos colegios van a perder una o varias unidades. al no llegar a los niveles exigidos ¿Dónde queda ahora el criterio de la calidad de la enseñanza? El problema es que se antepone la ideología a cualquier otra consideración, se parte del prejuicio de que lo público es siempre mejor que lo privado, que está bajo sospecha. No es una defensa de la educación pública, que no está ni ha estado amenazada, sino un acoso a los colegios concertados, a los que se asocia con la Iglesia. Durante las dos décadas de gobiernos del PP se construyeron numerosos colegios e institutos, a través de la empresa pública Ciegsa, que también se ha visto envuelta en escándalos de corrupción. Los populares ampliaron el número de conciertos y extendieron el modelo al Bachillerato, pero sin descuidar la enseñanza pública, por mucho que la izquierda se encargara de hacer ver lo contrario, de repetirlo una y mil veces hasta convertirlo en un dogma incuestionable. Ahora, como está haciendo con el valenciano, el tripartito pretende imponer el modelo de escuela pública, relegando poco a poco a los concertados, en una nueva demostración de una miopía política que asocia estos colegios no sólo con los católicos sino también con los votantes del PP y de Ciudadanos, con la derecha, con 'los otros'.