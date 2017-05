El Cola Cao acabó con Alexis Marí

Publicado en la edición impresa del 30 de abril de 2017.

Cuando Alexis Marí apenas salía en los papeles, aunque lideraba UPyD en Valencia, se pasó por el periódico a tomar café. Pidiendo árnica. Fue directo, sin recovecos, sincero y poco político, un espécimen poco habitual. Se sentía marginado desde que Rosa Díez apostó por Toni Cantó como favorito. Rompieron y saltó del partido para franquiciarse bajo la bandera emergente de Albert Rivera. No extrañó a nadie. Ahora no puede irse de Ciudadanos sin más, aunque lo hayan destituido como sindic de Les Corts; demasiados saltos podrían marcarle fama de tránsfuga. Necesita que lo expulsen, que lo echen, convertido en una víctima. Es un tipo desenvuelto y ligero, quizás piense en otro recorrido, en participar en el nacimiento de nuevas siglas, pero sólo le queda el camino de correrse al grupo mixto y de ahí jugárselo todo a que Ximo Puig quiera acogerlo -si puede- como independiente en las listas electorales de 2019, como si al PSPV le sobraran vacantes o le faltaran líos internos.

¿Qué ha pasado para que un exguardia civil, abiertamente españolista, antinacionalista, combativo con el neocomunismo tuneado, haya terminado sirviendo de mascota o comodín del tripartito valenciano? Avalando con la proximidad de su grupo la euskaldunización educativa de Marzà, la espantada del diputado Nadal cuando toca homenajear al vecino de Puzol apaleado en Alsasua o los trasnochados juegos de banderas de Compromís. Podría afirmarse que la causa está en su señora esposa, Carolina Punset, pero como dicho así resulta retrógado y machista en estos tiempos, apuntaremos que obedece más bien a la influencia legítima de su último referente político, su exjefa de filas y antecesora como sindic de Ciudadanos. O sea Carolina Punset. Ella bebe del pijoecologismo fetén, la izquierda exquisita, cosmopolita a reventar en su caso concreto, rodada por el mundo, un progresismo de alto standing, distante del costumbrismo «aldeano» de las izquierdas clásicas y/o nacionalistas, pero mucho más reacia a todo lo que huela a la naftalina de las derechas españolas. Entre Barberá y Bonig, siempre estará Punset más alineada, más cerca, más próxima, a Mónica Oltra. Así de sencillo. La ahora eurodiputada se ubicaba en el ala progresista de Ciudadanos, empeñada en competir con el espacio del PSOE, pero se encontró con un partido cada vez más liberal a fuerza de recibir un aluvión de votos del centroderecha. Punset cuenta con un sólido armazón personal, interiorizado y vivido, y le ha transferido a Marí una corteza ideológica de la que carecía. Simpático, llano, algo vivalavirgen y noblote, pero con el fondo de armario justito. No quiere decirse que Marí haya adoptado los planteamientos de su pareja como tal, pero a falta de otra consistencia alternativa se ha dejado llevar. Ha evolucionado improvisando con la cambiante coyuntura, sin planificación, en la deriva ante las tensiones dominantes en el escenario valenciano: entre un tripartito gobernante y ansioso y un PP reactivo y con graves problemas reputacionales. Y él, enredado entre los manejos de unos y otros, creyéndose el niño de la primera comunión, sólo ha puesto la cara para salir del paso, con ese estilo suyo algo atropellado. Tirando de salidas extemporáneas, o frivolonas, como eso de responderle a Albert Rivera que «se había tomado una sobredosis de Cola Cao tremenda por la mañana, iba muy cargado de Cola Cao». Intencionado o no, la gracia secunda aquellas declaraciones de Monedero en las que insinuaba que el líder de Ciudadanos tomaba sustancias prohibidas. Marí suele pasarse de frenada.

Como las apariencias engañan, se ha errado al enfocar el hecho clave que ha dado lugar a la ruptura. No ha sido el fallido acto convocado por Enric Morera para protestar contra los Presupuestos del gobierno, al que Marí se adhirió pese a la prohibición expresa de la dirección. Ese supuesto «pollo» que los de Compromís iban a montarle a Mariano Rajoy -el acabose- no ha llegado ni a la condición embrionaria, cosa de parlanchines. No ha sido nada, pero tanto Marí como la dirección de Cs han convenido en usarlo como la excusa para romper de facto. Una ruptura ya fraguada e inevitable, deseada por ambas partes, a la que faltaba encontrarle una fecha apropiada. La gota que rebosara el vaso. En realidad, el hecho clave que mejor reflejó las relaciones políticas de Ciudadanos en la Comunitat fue un acontecimiento aparentemente privado: precisamente, la reciente boda de Carolina Punset y Alexis Marí. Supuso el retrato exacto del momento; como la boda del Escorial reflejaba el quién era quién del aznarismo. Un enlace sin apenas presencia de dirigentes del PP o de Ciudadanos, pero atiborrado de líderes del tripartito. El oficiante alcalde Ribó al que la novia no esconde su apoyo prociclista, el institucional Puig que un día podría darles amparo, Manolo Mata que con tanta astucia ha sabido teclear a la pareja, Oltra a la que Marí ha salvado de dar explicaciones en Les Corts, Antonio Montiel al que el sindic le tenía dada promesa de votar al promotor de la fundación chavista CEPS como miembro del CJC, el mismísimo conseller de Educación e independentista declarado (ella, que dos años atrás tenía tantas prevenciones «con el profesorado nacionalista»)...

Las fotos de la boda, con sus invitados, representaron la evidencia gráfica del grado de proximidad o alejamiento del portavoz de Ciudadanos respecto a los otros líderes autonómicos, la prueba del estado relacional de Marí, una radiografía sobre la estrategia y evolución de Ciudadanos desde que arrancara la legislatura. La posición de partida no era fácil, eso es bien cierto. Ciudadanos no podía solaparse al PP ni servirle de «marca blanca», pero para huir de ahí terminó por comulgar con las dinámicas e intereses del tripartito, abieramente contrarias al ideario de la mayor parte de los votantes centristas. Ciudadanos debería haber jugado a ser un partido de estricta oposición como mínimo por razones ideológicas, lo que no era incompatible con mantener al tiempo un perfil intransigente respecto al lastre de la corrupción pepera. Debió jugar a la regeneración reformista, a derecha e izquierda, y a una firme oposición. En lugar de eso, de procurar ensanchar su propio espacio diferenciado, se conformó con ir de aquí para allá inclinando la balanza de otros. Ahora es como si Marí y sus tres leales (de un total de trece diputados) no estuvieran en Ciudadanos, su salida si llega provocará daño electoral al partido, pero lo peor que le puede pasar ya es creerse que esos votos perdidos le seguirían a él allá donde vaya.