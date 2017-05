Papá, el cielo será algo parecido a esto», me dijo convencido mi hijo pequeño el sábado sobre el césped del Ciutat tras el ascenso granota. No había sombra de duda en su rotunda afirmación teológica. «Tenlo por seguro», le corroboré con una sonrisa. Era un modo gráfico de expresar el sentimiento que invade estos días a los granotas tras el quinto ascenso. Felicidad plena. Todo dicha, sin dolor ni sufrimiento. El cielo del ascenso. Hay quien, intentando comparar, dice que ha sido el «menor» de los cinco ascensos del Levante a lo largo de su historia. Por previsible, por lucir el equipo la vitola de favorito o por la costumbre tras varios años en la élite. Disiento. Justo esos son los motivos por los que el quinto es el que mejor sabor de boca deja. Precisamente por las grandes expectativas que este ascenso genera de cara al futuro y que en el pasado nunca se habían dado. En los cuatro anteriores llegar a Primera era una meta, como el que alcanzaba El Dorado. Ahora es un paso necesario para consolidarnos y quedarnos en la élite. Son otros horizontes. Un cambio de prisma. Como aquél que concibe el día de su boda como el de la llegada a la línea de meta al haber logrado casarse con la mujer de sus sueños. O el otro para quien ese día es solo la primera piedra de todo lo que aspira a construir junto a su amada en el resto de su vida. Distintos puntos de vista para el mismo acontecimiento. Ya no hay ni la novedad de Vallejo, ni la alegría desbordada por la inexperiencia de Jerez, ni la incertidumbre del volver como en Lleida o la sorpresa de quien pensaba que nunca regresaría como en el cuarto ascenso. Ahora hay madurez. Hay trascendencia gracias a la experiencia acumulada y al trabajo bien hecho. Se mira más allá y las vistas no pueden resultar mejores. Ahora, siete años después del anterior, la gran diferencia, como apunta el gran Paquito Fenollosa, es que en la invasión de campo ya no nos veíamos solo los habituales, con el tío Ramón o el tío Vicente, sino que estaba repleto de niños y jóvenes con sangre granota en sus venas. Chavales orgullosos de sus colores, dispuestos a honrar el pasado centenario de este club y a conquistar un esperanzador futuro. Esta tarde, tras la resaca del sábado, los jugadores recorrerán las calles de la ciudad hasta la Virgen y el Ayuntamiento. Puede que les vean pasar en su autobús descapotable. Aunque usted, lector de estas líneas, no tenga la fortuna de ser granota, no dude en aplaudirles a su paso. Se lo merecen. Gracias a ese sensacional grupo humano hoy hay miles de valencianos que han alcanzado el cielo. Ellos han logrado con naturalidad, sin grandes alharacas, un ascenso espectacular que pasará a la historia futbolística de esta ciudad. Solo podemos estarles agradecidos por alcanzarnos el cielo.