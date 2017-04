Rusia está en deuda con Agramunt

Hay que chincharse. Todos temiendo que Lizondo provocara un conflicto internacional, como poco, y ha tenido que ser el gazmoño de Agramunt el primer valenciano en desencadenar un incidente de estas características». Disentí del exconcejal del PP que me trasladó esta maldad respecto a su inminente dimisión. Y acerté. No porque crea que el todavía presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa es «un valiente», de los que «no se dejan caer antes del disparo», como opina Leonid Slutski, el dirigente parlamentario ruso que le condujo ante Ashar al Assad, sino porque sé que sería la segunda vez que lo hiciera. Se dejó apartar de la carrera a la presidencia de la Generalidad sin plantear batalla, y aún se está arrepintiendo. No. Aguantará lo que tenga que aguantar. Y más ahora que se ha granjeado el favor de Moscú. «Rusia está en deuda con él», admitió el referido representante de la Duma a guisa de advertencia. No creo, por tanto, que le preocupe demasiado no poder viajar ni hacer declaraciones públicas en nombre de dicha institución. Lo hará a título personal. Y asunto resuelto. Más personal no puede ser la relación que Agramunt, JMª Chiquillo y otros parlamentarios mantienen con determinados países exsoviéticos como Azerbaiyán. Es tan estrecha y directa que a la que tienen un ratito libre se plantan en Bakú. Hay confianza. Se la ganaron ejerciendo de observadores miopes de la UE en los distintos pucherazos azeríes. Y algunos, como el ahora diputado Chiquillo, la renovaron gracias a la Ruta de la Seda, un programa de la Unesco que le ha permitido continuar gozando de la hospitalidad del presidente de dicha república petrolera, Ilham Aliyev. Hasta el punto de que, en cierta ocasión, noviembre de 2016, invitó al presidente provincial del PP, Vicente Betoret, a conocer aquel exótico rincón y fue mano de santo. Escaló dos peldaños en la candidatura al Congreso de los Diputados. Antes de embarcar hacia el Cáucaso iba de relleno a los comicios del 18-D, y volvió colocado y ganador. Confirmando, por si alguna falta hacía, lo salutíferas que son las aguas del Caspio para determinados políticos. Las aguas. Y el petróleo. No olvidemos el petróleo. Los hidrocarburos convirtieron a un país que muy pocos acertarían a situar correctamente en el mapa en una tierra de promisión bastante más munificente con sus cantores que lo fue, aunque suene herético, la Venezuela de Chaves y Maduro con Monedero y cía. Sirva como muestra este botón: Un solo parlamentario, el italiano Luca Volontè, mentor de Agramunt en el Consejo de Europa, admitió haber recibido 2,39 millones por promocionar la Marca Azerbaiyán. ¿Qué pasará ahora que, por su mala cabeza, Agramunt ha sacado «la diplomacia del caviar» del ámbito donde sólo molestaba a la oposición azerbaiyana? Es la incógnita que convierte en altamente inflamables olvidados documentos como el publicado por el European Stability Iniciative de 2013 bajo el título «Vigilando Azerbaiyán o por qué Pedro Agramunt debe dimitir».