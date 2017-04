Don Quijote

...Viole un estudiante y dijo (aquí el pobre Cervantes se tiene que arreglar con un estudiante que pasaba por allí): «Desta manera habían de salir de sus gobiernos los malos gobernadores: descolorido y sin blanca, a lo que creo». Oyólo Sancho y dijo: «Ocho días o diez ha, hermano murmurador, que entré a gobernar la ínsula que me dieron, en los cuales no me vi harto de pan siquiera un hora, en ellos me han perseguido médicos, y enemigos me han brumado los güesos, ni he tenido lugar de hacer cohechos ni de cobrar derechos; y siendo esto así, como lo es, no merecía yo, a mi parecer, salir de esta manera. Pero el hombre pone y Dios dispone, y Dios sabe lo mejor y lo que está bien a cada uno, y cual el tiempo, tal el tiento, y nadie diga -desde agua no beberé-, que adonde se piensa que hay tocinos, no hay estacas; y Dios me entiende, y basta, y no digo más aunque pudiera».

«No te enojes, Sancho, ni recibas pesadumbre de lo que oyeres, que será nunca acabar: ven tú con segura conciencia y digan lo que dijeren; y es querer atar las lenguas de los maldicientes lo mesmo que querer poner puertas al campo. Si el gobernador sale rico de su gobierno, dicen dél que ha sido un ladrón, y si sale pobre, que ha sido un parapoco y un mentecato». «A buen seguro», respondió Sancho, «que por esta vez antes me han de tener por tonto que por ladrón».

Y ya no digo más (aunque podría) que luego todo se sabe. Aunque bien pensado añadiré que en los nidos de antaño, pronto habrá otros «pájaros» hogaño.