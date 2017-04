La posverdad del Botànic

La posverdad hace mucho que llegó a Valencia. En realidad lo que llaman 'posverdad' no es más que la desinformación clásica presentada abiertamente por las fuentes. Lo habitual, en otros tiempos, era que las estrategias de confusión utilizaran vías secundarias, entretelas, subterfugios y 'cloacas' para filtrar aquellas noticias que querían difundir con objeto de influir en algo. Ahora, en cambio, son los propios líderes quienes ofrecen una noticia falsa como si fuera verdad. Son los 'hechos alternativos' de los que habla Donald Trump. El último, sin ir más lejos, lo dio a conocer con motivo de sus 100 primeros días de mandato.

Dice Trump que ha cumplido con todas sus promesas electorales. Poco importa que no solo no haya sido así sino que, cuando lo ha intentado, sus iniciativas se hayan paralizado o hayan sido tumbadas por los tribunales, por líderes extranjeros y hasta por sus propios asesores. Él construye todo su discurso sobre la base de esa afirmación falsa. Ni la cuestiona. Y cuando lo hacen los periodistas, se lanza a criticarles con una ferocidad propia de dictadores de otros siglos. E incluso de este, allende los mares. Por eso resulta tan hilarante la intervención del humorista Hasan Minhaj durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, cuando justificó la ausencia del presidente alegando que, al vivir en Rusia, resulta un viaje demasiado largo para ir a cenar. El tono del monólogo humorístico fue ácido y mordaz como jamás hemos visto en España pero evidencia un signo de salud pública en Estados Unidos: cuanto más golpea el presidente, más libres se sienten los periodistas para criticarlo. El problema es que su estrategia es muy peligrosa. A la misma hora que los periodistas reían las chanzas de los bromistas, Trump decía a sus fieles que los informadores no trabajan por sus intereses, es decir, que la prensa está alejada del interés general de los norteamericanos. Esa disociación también la vivimos en nuestro entorno con las fuerzas populistas que, situadas en el otro extremo, comparten sin embargo el mismo desprecio por los medios de comunicación. Como si los líderes no respondieran a finalidad particular alguna.

Los valencianos también disponemos de una cuota de posverdad. Ayer lo vimos con un Ximo Puig aferrado a su conseller de Educación como si le fuera la vida en ello cuando todos sabemos que le puede costar el puesto ante un PSOE refractario al extremismo. Decía Puig que no piensa «dar un paso atrás en la política lingüística». Se apoya, como los convocantes de la manifestación de 'Construim els països catalans', en el deseo popular, pero ése no deja de ser un hecho alternativo al estilo Trump. La mayoría social en Valencia no refrenda esas posiciones, prueba de ello son los resultados electorales. El nacionalismo no triunfa; solo gobierna por la ambición de un PSPV que va, como diría Pedro Almodóvar, como vaca sin cencerro.