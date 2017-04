Los nuevos pilatos

A los líderes de estos partidos nuevos que pretenden retirar de la política a los tradicionales se les debería definir como los 'pilatos' modernos. Dirigen sus partidos con mano de hierro y toman las decisiones que quieren sin consultar a nadie, eso sí posteriormente montan una consulta con un resultado deseado. Cuando resulta que la decisión que tienen que tomar puede tener un resultado con problemas posteriores entonces se lavan las manos y dejan la decisión en la militancia. El último ejemplo lo tenemos con Mélenchon, el líder de Francia Insumisa, partido hermano de Podemos, que en lugar de pedir a su partido que vote a Macron ha decidido dejar a la militancia libertad de voto.

Acaba de passar un atre 25 d'Abril, dia d'històric dol per a molts valencians en un brinet de consciència. És una gran veritat que hem perdut una gran part del sentiment compartit de Regne com demostrà el morellà Francesc de Vinatea; diu la realitat que nos utilisen com a moneda de canvi per a manar en Espanya, lo mateix els de faixa roja que els que la duen blava; és inqüestionable que no tenim un partit polític que defenga la natural valencianitat de poble, cultura i llengua des d'Unió Valenciana.

Podem estar d'acort en que l'història va canviant els conceptes que reforcen o empobrixen el convenciment d'haver segut o ser nacionalitat històrica com escrigué Joanot Martorell en el seu Tirant Lo Blanch, siga per la divisió provincial, siga per l'immigració que va canviant costums i arraconant la llengua pròpia per la llarga convivència en la castellana que tots coneixem...

Pero d'ahí a que vinguen a dir-nos que pertanyem a un invent nazi-onaliste com els ppcc. va tot un món; ¡prou! d'insults a l'inteligència, ¡prou! de quintacolumnistes casolans cobrant de l'Estatut i la Constitució que volen tombar, ¡prou! de llibres plenets de falsetats per a adoctrinar als nostres fills i nets. Plantem-los cara en la Real Senyera tricolor en la mà, digam-los que hem segut, som i volem seguir sent valencians, que tenim digníssimes institucions fartes de demostrar documentada i filològicament les nostres raons d'Identitat. Com deixà escrit el Pare Fullana en llatí i en bon valencià, ¡cascú que es conforme en lo seu!