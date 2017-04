MONOCULTIVO

La idea surgió en un conversación entre amigos, regada con buen vino y con el toque socarrón que tienen siempre estos encuentros. ¿Nos vamos a pasar lo que queda de mandato hablando de huertos, pancartas por un mundo mejor, fallas «originales» en la plaza del Ayuntamiento, amén de un montón de libros sobre la II República y cabalgatas para recordarla? Confío en que no ocurra eso en Valencia aunque me temo que vamos camino de ello.

Ya lo dijo el anterior portavoz municipal socialista, Joan Calabuig, cuando habló de que en el Ayuntamiento hay un «gobierno original», aunque él lo apuntó porque Ribó había dejado de alcalde accidental a Grezzi cuando se fue de vacaciones en mayo en lugar de correr el turno lógico hacia sus socios del PSPV. Pero la expresión podría extenderse a cualquiera de las iniciativas de los dos años que están a punto de cumplirse desde que los tres partidos pactaron formar gobierno.

Dos años que han servido para engordar la plantilla municipal, en algunos casos de difícil justificación y sólo para dar cobertura a las delegaciones salidas del reparto de poder. Y donde hace falta de verdad, en Bomberos y Policía Local, los procesos y las promociones internas se eternizan.

No digo que Ribó haga algo como la rehabilitación del mercado de Colón, el parque de Marxalenes o el teatro El Musical, Pero algo tangible, tocable, que pasen los cuatro años y los vecinos puedan hacer una lista de equipamientos, de obras públicas, de concesiones si me apuran. Aunque sean dos campos de fútbol y un jardín. Lo que haga falta sin tener que recurrir al esperpento de contar como obra estratégica los carriles bici, por cierto previstos en su mayor parte en el mandato anterior. O sea, nada nuevo bajo el sol.

En la misma conversación a la que aludía al principio me precisaron que en caso de que hagan algo, no podrían inaugurarlo porque el código ético de Compromís lo tiene prohibido. O sea, que deberán buscar asociaciones amigas para «acompañarlas» en una inauguración casi de tapadillo, como ocurrió con el anillo ciclista.

Poco serio, la verdad. Espero que no ocurra eso con el Parque Central, otra obra del mandato anterior y que estará lista a finales de este año. Ha costado demasiado tiempo y esfuerzo para que sencillamente abrir la puerta un día cualquiera.

Esa jornada confío, deseo mejor dicho, que el alcalde de mi ciudad y los portavoces de todos los grupos paseen por el jardín, y que el primero se pare junto a la verja que separa la zona verde de las vías del tren, señalando al otro lado para decir «Ahora, a por esto». Juntos en la reivindicación del soterramiento de las vías y la construcción de la estación Central.

Pero seguramente no ocurrirá nada de eso, salvo que entren en razón los otros dos socios de la sociedad Parque Central. Convocará una asociación de vecinos de la zona, o mejor una plataforma. Acudirá el alcalde invitado prácticamente a título particular con lo que evitará a sus socios del PSPV y València en Comú y la nota de color será (me juego una paella de langosta) un mercadillo de productos ecológicos colocado en la entrada de la calle Filipinas.

Y por mucho que lo piense, no se me ocurre nada más. Me gustaría equivocarme porque un periodista anda siempre muy justo de dinero y no es cuestión de volver a invitar a paella, pero la reforma de la plaza de la Reina, dependiendo del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, no la veo terminada en los dos años que quedan de mandato.

Debe ser por aquello de los tres partidos, pero el caso es que en todas las concejalías se pegan los temas pendientes como la masa en los dedos de los panaderos. Causó bochorno escuchar el jueves a la concejal de Bienestar Animal, Glòria Tello, cuando recriminaba en el pleno la gestión de los mandatos anteriores en lo que respecta a los perros y gatos abandonados en la ciudad. ¿Dos años es poco tiempo para evitar el hacinamiento y la mortandad de los animales? ¿Y esto es un gobierno animalista?

Más bien de gestos, como contamos sobre lo que ocurre en la playa de Pinedo. Decir que tienes una zona acotada para perros queda muy chulo, aunque todos sabían desde el primer día que faltaba capacidad de gestión. El resto del año, los perros se pasean por donde le da la gana a sus dueños, (no hay zona acotada) y vecinos y hosteleros se mosquean con razón por la falta de higiene. Si hay gente que no recoge los excrementos en una acera, menos en la arena. Resumiendo, empeora la mala imagen de los que propugnan los derechos de los animales.