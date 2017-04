En la mà ¿llei o embut?

Com gimnastes van saltant-se la llei constitucional, els de la capçalera i 'muntage', adlaters de la junquera, escolans de la pujolera -imputada 'quina espanyolada putada'- i demés -o más-, quan gasten a trencacoll diners que deuen o chorren de tots els espanyols, per al 'prucés' de la desconexió. Poca vergonya en qui renega de sa mare, pero no solta la mamella. Gallets de carreró, venen a redimir-nos, en la bona nova de la germanor, mentres nos neguen l'aigua que no és seua; se n'apropien dels clàssics, que són valencians i dicten al mercenariat educatiu, pagat en diners nostres, l'impostura idiomática. Per al cas els encaradors, els esforçats de 'l'ensanyament' -les cometes hi ha qui ho posa per a lo de treballadors i sindicalistes- en el 'compromís' tancat de marcians, trençants i alguna oaltra pujant. Tot ordit i tramat per a desconjuntar-nos. Son deler: secessió d'Espanya, invassió de Valéncia. Una volta conseguiren el despropòsit, perque primer és l'estrica catalanitat, i arreglada la seua exida pel corredor internacional, ya permetrien un pas ferroviari míllor en Tarragona, destorbada la via per a dificultar l'exida als ports valencians, quan recelen de la millor situación nostra en el Mediterràneu. Front al Tibiabo soterren els millons a garberes, ans del part, en el part i enacabant del part olimpic, en la complicitat de Madrit, ara covardia intentant que no amolen més i arriben a peguar.nos la portada. La bona gent deuria posar esme i no deixar per als demés coses que si no s'arreglen nos estan debilitant ¿no hi ha justicia que ho pare?¿Priva la de l'embut? El desconcert té cabrejats als amussadors del populisme, usurpadors del descontent, quan, en temes de saqueix públic tots hem de forçar escarment i restitució. Els juges, l'afany unit dels politics i el trellat del personal deu sajar i eixamorar ferides. Valencians no nos encantem, criticant, mentres nos furten honra i cartera.