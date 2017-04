LAS EXPLICACIONES

No es verdad que la corrupción del PP haya llegado a su límite, porque la corrupción no tiene límites. Si los ladrones están, en gran número, en la cárcel es porque estaban sueltos, pero también los hay mediopensionistas. A Rajoy se le está exigiendo, con la sola excepción del partido que comanda, que lo explique todo, incluso las cosas que él no sabe. El silencio, que es el idioma que hablamos todos cuando estamos callados, ya no se le consiente. Tiene que largar para que no se le haga todo más largo y no le basta decir que el que la hace la paga, porque hay muchas deudas incobrables. Su partido está considerado como el más corrupto de la última época europea por los que llevan las cuentas. Quizá únicamente sea superado por los próximos contables, porque hay gente que está dispuesta a hacerse cargo y a repartir carguitos. Los tesoreros han dejado vacía la hucha de lata, pero en alguna parte tiene que estar el tesoro y ha llegado la hora de hacerse la gran pregunta en la cumbre de la organización: ¿Jugamos como caballeros o como lo que somos?

Al líder del partido que ganó las últimas elecciones no le falta razón, pero le falta dinero. Las llamada «irregularidades» del Canal de Isabel II lo tienen con el agua al cuello y hay candidatos que desmienten su nombre porque tienen las túnicas para mandarlas al tinte. Coincide esta época sombría con un cierto optimismo económico en la zona euro y esperamos, por primera vez en diez años, que crezcan todas las economías y que baje en España el paro. Donald Trump ha cumplido sus primeros 100 días siendo el presidente de la nación más poderosa del mundo y aquí no nos ha pasado nada. Eso si que es noticia. Por lo menos hace que pase a otros términos el caso Lezo, Púnica, Gürtel y otras cosas que preparan su regreso.