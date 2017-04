El despatarre catalanista

En una Cataluña independiente los hombres que se sentasen sin cruzar las piernas en la sala de espera del ambulatorio serían multados y detenidos. Así lo exige la CUP, ese partido okupa, primo de Podemos, que extrañamente cogobierna en la patria del sentido común. Según Sara Moya, educadora social y coordinadora de nuevas masculinidades en Terrassa (las dos cosas en serio), los varones sedentes que no cubren su centro de gravedad apretando los muslos cometen una «microagresión machista», invadiendo la libertad de las mujeres que les rodean. Dice que los caballeros hacemos un uso «abusivo y expansivo» del espacio vital de otras personas si en el autobús no disimulamos la inevitable potra en nuestro regazo. Como si fuéramos mandriles. Exige prohibir el «despatarre masculino». No sé si, luego, leyendo a solas en el retrete, por ejemplo, podríamos ventilar el bulto sin cometer un acto obsceno de afirmación españolista. La discreta postura de cono patriótico del 'caganer' sería modelo de recato catalanista.

En una Cataluña independiente el President de la Generalitat daría sus discursos enfundado en un chandal con la estelada. El chandalismo bolivariano y el batasuno flequillo cortado con hacha a la CUP, ya son tendencia en la excapital del diseño mediterráneo. Después de todo, Nicolás Maduro, prescriptor de moda autoritaria, se ha convertido también en el único defensor extranjero del 'procés'. En Venezuela, en las últimas dos semanas, han muerto más de quince demócratas agredidos por el gobierno, falta comida y medicinas al borde de la crisis humanitaria, una persona es asesinada cada veinte minutos, los estudiantes que protestan están en 'la tumba', una cárcel subterránea, la autoridad ha cerrado todos los medios libres y el sátrapa decidió a la vez: aislarse, abandonando la Organización de Estados Americanos, y sumarse al independentismo catalán. Los 'indepes' además de anarquistas ya pueden ser chavistas y rodar cuesta abajo.

En una Cataluña independiente el cantante Lluís Llach sería delator. Ha pasado de querer tumbar la estaca de joven a querérsela clavar a los disidentes de viejo. Es autor de la canción de mi vida, 'Laura', lo siento por él, y no puedo creer que haya evolucionado de poeta a opresor. Su declive representa la decadencia de una Cataluña afrancesada, admirable, culta, europeísta y educada a la que admirábamos dentro y fuera de España. Una Cataluña independiente se parecería a la Venezuela de Maduro, sigue la misma derrota demagógica y despótica.

Siempre que Mae West me pregunta: Niño, ¿llevas pistola o es que te alegras de verme? Respondo que llevo pistola. O cartera, o móvil en el bolsillo. En una Cataluña independiente, encerrarían a Mae West en un apartamento surrealista, como Dalí en su retrato con labios sofá. El ridículo es la tumba de la política y el espejo de los políticos.