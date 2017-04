COGER LA OLA BUENA

No sé si todo el mundo tiene un primo surfero. Yo sí. Rubén Burguera, a caballo entre Ibiza y Canarias, donde también ejerce de DJ (es un personaje interesante que daría para una novela). Un día me explicó mi primo que en la vida y en el mar hay que aplicar una máxima: en el agua cuando viene la ola es tontería huir, hay que afrontarla, entrar en ella, seguir la corriente, fluir. En la política y sus satélites ocurren cosas similares. No se pueden ignorar las olas y hay que buscar la buena, la que te lleva y te permite lucir palmito y hasta billetera.

Ahí hemos tenido esta semana a Agramunt, Pedro, negando el tsunami que se le vino encima a cuenta de un viaje a Siria que le ha convertido en un náufrago en mitad del Consejo de Europa. Su partido, el PP, también es muy de ignorar el oleaje, pues navega como un transatlántico electoral, pero debería tener cuidado con esas vías de agua que le generan los políticos que ellos mismos envían a las salas de máquinas, lejos de la pasarela de mando y de exhibición.

Un ejemplo de cómo subirse a la ola buena se vive estos días en el mundo de la cultura valenciana. Con el perfil político del actual Consell no puede entenderse como una casualidad que en la Fira del Llibre de Valencia se presenten media docena de obras sobre Joan Fuster. Es lo que toca, señores. Como también es el momento para que Esperanza Camps, inminente número dos de Empar Marco en la futura televisión pública, intervenga en las jornadas que organiza la feria librera de Viveros en unos días literariamente mágicos para ella, pues los organizadores de Valencia Negra también la tiene como una de sus autoras favoritas. Poquitos pececillos, al margen de los salmones, nadan contra corriente. El resto aprovechan los flujos, incluso los promueven, y ahora el líquido elemento va hacia la izquierda. Los nacionalistas interpretan todo este movimiento como una 'primavera literaria', una especie de despertar de las letras, y nadie quiere quedarse al margen de tanta flor.

No en todos los ámbitos está la cosa tan clara. En el plano judicial se ha producido cierta confusión, con un fiscal Anticorrupción apareciendo en el 'prime time' televisivo lamentando la falta de medios, y no se sabe cuál es la ola buena. Está por ver si hay que apostar por ese Vicente Torres quejoso porque, ciertamente, la consellera Bravo le ha suministrado un portátil, pero se lo ha dado 'pelado', sin programas ni licencias para perseguir a los malvados corruptos. O si la acusación en Les Corts de la titular de Justicia considerando que el fiscal exagera cuando lamenta su falta de medios se fundamenta en algún tipo de estrategia que vaya tomando forma de ola en la que zambullirse de cara al futuro.