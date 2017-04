EL ANOCHECER DE UNA ENTIDAD

No se me recrimine si hoy redacto una columna hecha de retales: una sucesión de imágenes que edifica la metáfora de una entidad en decadencia. En justa correspondencia con el declinar de esta temporada de ingrato recuerdo, el partido del miércoles fue la exacta representación, como un menú degustación, del perfil que nos retrata. Cuando tu hijo se decanta por quedarse a estudiar un examen en lugar de mentir y decir que ya se lo sabe, es que la enfermedad ha pasado a un estadio de mayor gravedad. Si se compara la mirada y la felicidad ilusionada de las jugadoras del Valencia Femenino, con el transitar arrastrado que transmite la primera plantilla, uno siente la tentación de atribuir los elogios a esas chicas, capaces de conjugar la profesionalidad, el compromiso con la entidad, y la reivindicación de una presencia que ya no debería ser ocasional, y que deberíamos convertir en signo permanente de la fortaleza del club. Ganen o pierdan en el futuro, el domingo pasado iluminaron con el brillo de sus ojos algunas de las virtudes que todavía transitan escondidas en el universo del fútbol. Por eso resulta incomprensible cómo nos empeñamos en hacer las cosas tan mal, cuando la sencillez y la humildad son garantía de futuro. Errores de concentración. Compromiso intermitente. Pobre asistencia. Falta de animación. Nostalgia de Parejo. Detalles de los jóvenes. Voro engullendo lo inminente. Palco en construcción. Uno no esperaba que Mateu Alemany fuera el cirujano de hierro con un MBA, con la hoja Excel en lugar del bisturí quirúrgico, pero falta por ver si su competencia y rigor se traducirán en dejar huella y ser uno de los nuestros, si de verdad quiere serlo, o transitar por la administración legítima de los intereses de la propiedad, con floridas declaraciones de si el fútbol es así, o si los árbitros unas veces te dan y otras te quitan. A la vista del comportamiento arbitral, el Valencia debería hacer una iguala asumiendo ya un determinado número de penas máximas, por imperativo legal, porque de lo contrario cualquier presencia ofensiva del equipo contrario puede saldarse con el penalti. Al menos así nos evitaríamos interpretar si las acciones son o no penalti. Si en atención a nuestra falta de influencia salimos a una ratio de uno por partido, pues que se piten y ya está. No hace falta que se justifiquen. Se asumen y punto. Todas las imágenes forman parte del mismo anochecer de una entidad a punto de ser centenaria. Hay quien no entiende que ser centenario sirvió a otros clubes para rejuvenecer. Ahí está el ejemplo del Valencia Basket Club, con su Esperit Taronja. 30 anys d'història de València Basket, de Llibres de la Drassana, un libro con masiva presentación que demuestra que ser empresa, y tener propietario no es sinónimo de sentimentalidad fracasada y lágrimas de cocodrilo. La memoria no está reñida con hacer caja.