ADIÓS A LA 52 FIRA

Tentación. Hoy, último día de la 52 Fira del Llibre. Para los amantes de la lectura asomarse a las casetas de Viveros e indagar un poco en ellas es una tentación irresistible ante la que conviene claudicar. Seguro que al final de la búsqueda nuestro bolsillo y nuestra racionalidad se resentirán algo tras ceder al impulso de comprar más libros de lo que el tiempo disponible, siempre limitado, nos permitirá leer. Da igual. Pocas cosas hay más baratas y enriquecedoras que leer.

Debate mental. ¿Somos lo que leemos o leemos lo que somos? Depende de épocas y edades. A menudo buscamos refugio en autores que son 'nuestros mayores' y dan alas a nuestra naturaleza y forma de ver el mundo. Se entiende la jugada. Pero no parece mala cosa leer también lo que nos contradice. Aunque nos fastidien los argumentos de buenos escritores que no piensan igual que nosotros, hay que tener el coraje de conocerlos y debatir con/contra ellos. Estos son los libros que compré (o me regalaron) durante la Fira. Seré escueto en los comentarios.

Arte, artificio. Para un crítico de arte, toda contribución teórica se agradece. 'Vindicación del arte en la era del artificio' (J. F. Martel, editorial Atalanta) es un alegato contra el estado actual del arte, «sometido a las tramposas leyes del mercado, la banalización de la cultura del espectáculo y la perniciosa influencia del progreso tecnológico». Ahí le has dado, Martel.

'La fractura'. De Philipp Blom, en Anagrama. 'Vida y cultura en Occidente, 1918-1938'. Muchas páginas, seiscientas. Uno de los ensayos de moda. Elogiado por numerosos comentaristas. Para mí, una decepción. Bien escrito y con algún capítulo interesante, pero el conjunto es disperso. Lo tengo a medio leer. Le falta concreción y pegada (iba a escribir 'punch', pero he consultado con la RAE y he aquí su dictamen: «Anglicismo superfluo, por existir los equivalentes españoles puñetazo o pegada»).

'Vetos, pinzas y errores'. De Jordi Sevilla, en Deusto. El ex ministro cuenta por qué no fue posible un Gobierno del cambio. Aporta documentos a porrillo. Tantos que el libro acaba teniendo un pesado aire burocrático. Esperaba más desvelamientos de las zonas oscuras del poder, más secretos sobre tácticas y estrategias. El lenguaje es funcionarial y aburrido. Mezclar lo objetivo con lo subjetivo, el análisis serio con el chisme revelador, suele ser el mayor atractivo de estos desahogos políticos. Seguro que Sevilla se ha callado muchas cosas. Literaria e históricamente, esa es una cicatería imperdonable.

'El juego del revés'. De Antonio Tabucchi, en Anagrama. La contraportada me convenció: «.el bellísimo 'Carta desde Casablanca'; 'Las tardes del sábado', magistral cuento de fantasmas.». Lo que son las cosas: 'Cartas desde Casablanca', con su sobrecarga literaria, no me pareció bellísimo (ni de lejos), y no entendí casi nada de 'Las tardes del sábado'. Ni siquiera supe ver dónde estaban los fantasmas. En ese terreno, Henry James ('Otra vuelta de tuerca') o Edith Wharton ('Relatos de fantasmas') eran más tensos e inquietantes. La creación de atmósferas exige sutileza. Y lo alambicado no es nada sutil.

'En cada derrota'. De Fani Fernández, en la serie 'Cronistas valencianos' (UNED). El libro se presentó en la Fira. Recopilación de estimulantes artículos publicados por la autora en su blog de LAS PROVINCIAS. Fani es un soplo de vida en vena. Hay dos textos de presentación. El primero es de Justo Serna («Leer a Fani Fernández nos alivia»). El segundo, de Carlos Pajuelo («He tomado más de 55 notas para intentar descubrir qué hay detrás de lo que Fani escribe y hay mucho y bueno»).

'¡Qué ruina de película!'. De Juan Tejero, en T&B. Grandes fiascos de Hollywood. ¿Por qué fracasaron 'Reflejos en un ojo dorado' (John Huston, 1967), 'La leyenda de la ciudad sin nombre' (Joshua Logan, 1969) o 'New York, New York' (Martin Scorsese, 1977), entre otras películas, pese a contar con estrellas famosas como Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Clint Eastwood, Lee Marvin o Robert de Niro? El autor, implacable, nos lo cuenta con detalle. Una pista: hay estrellas tan divas y cabezonas que acaban convirtiéndose en veneno para la taquilla.