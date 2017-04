Viviendo más felices en el pasado

Hagamos América grande de nuevo (Trump), o recuperemos la 'grandeur' de Francia (Marine Le Pen), o volvamos a los gloriosos tiempos del Imperio británico (Nigel Farage). Se ha escrito hasta la saciedad, no hay tanta diferencia entre los populismos, sean de derechas o de izquierdas. Ni entre los nacionalismos, centralistas o periféricos. Hay algo común en todos ellos, la nostalgia del pasado, de un pasado idealizado que añoran y pretenden que regrese. A su modo de ver, es completamente cierto aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, sea el tiempo en el que las tropas francesas o inglesas imponían su ley fuera de sus fronteras, o cuando Cataluña no dependía de la malvada Castilla y España no le robaba, o durante la II república, los años en que fuimos libres, iguales, justos, cultos y hasta guapos. Unos y otros han construido un relato (a ratos fantástico y sin ningún fundamento histórico) que sirve como base de su ensoñación y que permite arrastrar a unas masas insatisfechas, desencantadas con el presente y temerosas del futuro. En ese viaje a ningún lugar, los populistas no están solos. Es fácilmente constatable la tendencia de algunas series de televisión por exaltar el pasado, por dulcificarlo, por envolverlo en un espectacular celofán, por presentarlo como algo idílico y casi bucólico en comparación con un hoy plagado de incertidumbres y amenazas, y ante un futuro que cada vez se ve más negro, tenebroso e inquietante. Vivimos agobiados por cientos de impactos pseudoinformativos que nos impiden calibrar lo que es importante y lo que es accesorio, nos creemos cualquier cosa, pensamos que el apocalipsis está cada día a la vuelta de la esquina, y así, en esa angustia, al borde de una depresión existencial, nos arrojamos casi con alivio en brazos de los nuevos salvapatrias. Piensen en 'Velvet' o recuerden 'Mad men', el vestuario, los escenarios donde se localizan, las oficinas, los coches, las fiestas, los bailes, los muebles, hasta los electrodomésticos, todo es atractivo, empezando, obviamente, por los actores y las actrices. A cualquier le apetece viajar en el tiempo y regresar a aquella época más amable, más segura, más auténtica, más sólida. Estamos instalados en el convencimiento de que vivimos una etapa de oscuridad, guerras y terrorismo y hasta nos creemos que hay fenómenos como la violencia contra las mujeres que prácticamente acaba de aparecer. Y sin embargo, nunca hubo menos guerras, nunca tanta gente en todo el mundo vivió en condiciones tan confortables, nunca la esperanza de vida fue tan alta, nunca viajamos tanto, nunca tuvimos a nuestro alcance tantas posibilidades en todos los ámbitos del conocimiento, nunca fuimos tan libres ni gozamos de tantos derechos. El pensador Zygmunt Bauman alerta en su obra póstuma ('Entropía') sobre el riesgo de buscar la utopía en el pasado en lugar de proyectarla sobre el futuro. Mediten sobre ello antes de caer en la tentación de creer que vivimos en el peor tiempo posible.