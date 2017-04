Al Sr. Ribó

Quería comunicarle que en la calle Cirilo Amorós, debajo de las arboledas hermosas que adornan la ciudad del vivificante Turia habitan plagas de mosquitos que dificultan mis andares y el de los valencianos. Tan es así que al mediodía dichas nubes de mosquitos frecuentan el salón de mi casa. Le ruego que haga uso del cuerpo encargado a la exterminación de insectos para poner de tal manera fin a estos molestos insectos. Los valencianos agradecerán el poder disfrutar sin ningún impedimento de la calle que honra al en su día alcalde de Valencia.

Formamos parte de una sociedad claramente politeísta. No me refiero con ello a que vivamos sumidos en una religiosidad efervescente y responsable; la realidad, desafortunadamente, camina por otros derroteros. El politeísmo contemporáneo es, más bien, de orden materialista, chabacano y neoadolescente. Nos venimos doctorando desde hace años en la adoración de becerros de oro; con perdón de los pobres terneros. Canonizamos con preocupante y pasmosa asiduidad a futbolistas, cantantes, actores y un largo etcétera de personajes de dudoso pelaje y abultada fama. Una fama, por lo demás, que suele llevar aparejada una capacidad inaudita para la egolatría, la insensatez y la desmesura. En resumidas cuentas, venimos anteponiendo el gusto por la grandilocuencia y el exabrupto al interés por la excelencia y la discreción. Por suerte, no todo el mar se encuentra revuelto y de tanto en cuanto emerge un personaje desprovisto de frivolidad y postureo para recordarnos que la grandeza -la talla humana- no sólo no está reñida con la humildad sino que la favorece, que el ruido sólo es ruido y no provee nueces. El escritor Eduardo Mendoza Garriga (Barcelona, 1943) es un magnífico representante de este tipo de personajes. El último premio Cervantes de literatura en lengua castellana ha recibido tan alta distinción sin aspavientos ni fanfarrias, haciendo gala de una sencillez y un comedimiento poco comunes. Qué duda cabe que con sus libros ha contribuido a enriquecer el patrimonio cultural hispanoamericano. Pero yo me quedo con el legado humano que nos deja, con su presencia afable, con su discurso ameno y cercano, con su discreción de héroe de los de antes. Gran ejemplo el suyo. Lo dicho, de tanto en cuanto un salmón se cuela en el mar y nos reconforta de tanto dislate.