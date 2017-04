Negociar en una voz

La rápida unanimidad con la que los 27 gobiernos de la Unión representados en el Consejo fijaron ayer las directrices que seguirán en la negociación de la salida del Reino Unido de la UE despeja los augurios de división que parecía alentar Londres. La «firmeza» a la que se refirió Donald Tusk no significa otra cosa que el mantenimiento de la cohesión en el seno de la Unión, de tal manera que los 27 negocien a través de Michel Barnier, y que ninguno de los socios trate de obtener alguna ventaja por su cuenta. La metodología acordada mediante la delimitación de dos fases -una primera en la que se negocien las condiciones de salida y una segunda en la que se establezcan las bases de la relación posterior entre el Reino Unido y la UE- es un esquema imprescindible para clarificar la nueva situación. No solo porque la negociación conjunta interesaría más a Londres a la hora de minimizar las consecuencias del 'Brexit'. Pero es lógico pensar que en la medida en que vaya avanzando la negociación sobre la desconexión afloren cuestiones referidas al futuro de las relaciones entre Londres y Bruselas. Incluso antes de que se suscite formalmente la discusión sobre si ha llegado la hora de pasar a la segunda fase, éstas se pueden resentir por la desigual necesidad que los socios tengan de despejar el futuro. Los 27 dejaron claro ayer que la prioridad está en los derechos de los ciudadanos, incluido el acceso a la residencia permanente tras cinco años de estancia. Es de esperar que esa sea también la prioridad para el Reino Unido, hasta el punto de que no debiera verse condicionada por las desavenencias que pudieran surgir en otros ámbitos de la negociación y, en especial, en torno a las consecuencias económicas del 'Brexit'. Cobra especial relevancia la inclusión entre las directrices negociadoras de los 27 de los acuerdos suscritos por Londres y Dublín el Viernes Santo de 1998, previendo la eventualidad de que los ciudadanos de Irlanda del Norte opten mediante referéndum por su integración en una Irlanda unida. Supuesto que Bruselas contemplaría como la ampliación territorial y poblacional de uno de sus socios, lo que en ningún caso sería de aplicación a la secesión de una parte de cualquiera de los países miembros de la UE.