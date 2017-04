Cuando a Pau Freixas le dicen que Juan Elías parece un personaje de serie americana lo toma como el halago que es. El protagonista de 'Sé quién eres' es la mitad de la serie, y la otra mitad es Blanca Portillo. Ambos están soberbios y eclipsan un poco al resto, que por obligación han pasado más desapercibidos.

El 'thriller' de Telecinco, que acaba mañana con la emisión del capítulo 16, no tenía vocación de serie familiar, pero era obligado incluir niños. Niña más bien, porque solo hay una (el resto son adolescentes a los que les sucede de todo). La niña de la ficción se llama Julieta y está interpretada por la actriz catalana Noa Fontanals. Para la mayoría era un rostro nuevo y ha resultado un agradable descubrimiento.

El actor que interpreta al esquivo Juan Elías, Francesc Garrido, no supo hasta el final quién era realmente su personaje y es de suponer que a Noa no le dieron tampoco más detalles. Casi mejor porque la trama es tan tremenda que no conviene asustar innecesariamente a los pequeños.

Su papel es el de una niña que quiere recuperar a su padre y es la primera que le da una oportunidad cuando aparece por casa convertido en un extraño de la noche a la mañana. Julieta corre y se abraza a su padre y el espectador percibe que el muro en el que se encierra Juan Elías cede un poco.

Antes que en Francesc Garrido, Pau Freixas, creador de la serie, pensó en Lluis Homar para el papel protagonista. No sabemos si antes que Noa Fontanals había sobre el papel el nombre de otras niñas actrices, pero vista la serie no nos cabe duda de que ella es una Julieta magnífica, probablemente la mejor, o esa es la sensación que nos ha dejado.

Les pasa a los niños que con todo lo espontáneos que son, a veces parecen encorsetados en los papeles que les escriben los guionistas y en ocasiones resultan forzados, especialmente en los registros dramáticos. No ha sucedido con Julieta, con Noa más bien. Le ha tocado simular circunstancias terribles y en todas ha resultado natural, creíble. La pequeña Julieta, el talón de Aquiles del insondable Juan Elías.