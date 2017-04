Los invizimals de la comarca

Si existen unos dibujos animados que han eclipsado el resto en la última década esos son los famosos Invizimals, que con todo el aparato de la factoría comercial proliferan con series de televisión, muñecos y juegos habidos y por haber. A mis hijos, mira por donde, les encantan y, aunque no sean plato de mi gusto, que era más de Heidi y Marcos, intento aprender de estos luchadores que son buenos y anónimos, dos adjetivos olvidados que cotizan a la baja en el mercado de valores de hoy.

La gente anónima, honrada, que con su buen quehacer trabaja a diario y levanta una empresa o saca una familia adelante, es el alma de los pueblos de nuestras comarcas. Son un ejemplo por su entrega silenciosa, un modelo que muestra el sentido de la vida, ya sea en L'Horta de Valencia, la Safor, La Plana o Els Ports, sea cual sea su comarca.

Se trata de gente invisible para la mayoría de los noticiarios y la prensa rosa pero muy presente por sus actos buenos en el recuerdo de los amigos y familiares y en toda la comunidad por el bien que hacen. Recuerdan de manera callada la caducidad de la vanidad del mundo porque "després de mort ni vinya ni hort" y sólo queda el amor.

Son como los Invizimals, invisibles al ojo humano, porque no son famosos aunque sí auténticos, no son labrados sus nombres en piedra por el lapicida para un homenaje pero sí se guardan eternamente en el corazón de los que los han conocido; sus obra, en fin, no se ven en grandes edificios pero permanecen escritas en el libro de la vida.

En Meliana, en la calle de mis padres viven varias mujeres nonagenarias que conozco desde niño. Una de ellas es vecina, Rosario la de Natalia, una mujer de 93 años que recuerda perfectamente, como tantas otras, su niñez durante la II República y la Guerra Civil. Desgraciadamente cuando un día muera se perderán muchos de esos recuerdos que sólo resisten la memoria oral de las tres generaciones que constituyen un siglo. ¿Quién puede decirme el segundo apellido materno de una bisabuela suya? ¿O la profesión de los ocho bisabuelos?

Nacemos, trabajamos, decrecemos y perecemos en un ciclo vital donde a los vecinos invisibles de nuestras comarcas sólo les quedan los tiempos fuertes representados en el nacimiento, la boda, el aniversario, el trabajo o la muerte. Aquel álbum de fotos que guardamos en un cajón, una medalla o una placa de homenaje colgada, una barraca o alquería de los abuelos los más privilegiados donde se congregan hijos y nietos.

Estos tiempos fuertes rememorados es lo que va a quedar en la memoria de los nuestros y si no se recrea se perderá en nuestra conciencia. Hoy más que nunca hay que defender el patrimonio y la labor de nuestros convecinos invisibles y "dels nostres majors" que han hecho de Valencia y sus comarcas lo que son.

El Centro Universitario de Historia Comarcal a través del Congreso que celebra en la Universidad Católica de Valencia la segunda semana de mayo invita a detenernos en el camino del ciclo de la vida y repensar su valor para recrearlo desde nuestra realidad presente.

Tiene más sentido ahora recordar la labor de la labranza y el esplendor de los campos de flor de azahar junto con el trabajo artesanal de nuestros gremios y colegios, el volteo rítmico de campanas de una día de fiesta de pueblo, el olor a leña de naranjo en la preparación de la paella junto al hogar, o la vistosidad colorista de nuestra indumentaria tradicional que da razón de nuestro sentir porque desgraciadamente se están perdiendo en la memoria oral y son invisibles al ojo humano.

Será una forma de rendir tributo a los que están y no se ven, a la gente anónima que día a día ha hecho de nosotros lo que somos hoy. Quedan invitados y si quieren pueden hacerse visibles.