Balance a los cien días

La costumbre de debatir sobre los cien primeros días de mandato presidencial nació con Franklin D. Roosevelt, empeñado en poder presentar resultados inmediatos en la lucha contra la Gran Depresión. En el sistema político actual de EE UU, las primeras decisiones de un presidente son trascendentales, ya que su ventana de oportunidad para hacer reformas suele estar abierta poco tiempo, unos 18 meses, hasta que hay elecciones al Congreso. Este fin de semana se cumplen los cien primeros días de Donald Trump. Ningún otro presidente que se recuerde se ha estrenado con tan pocos logros, si se miden a partir de las promesas de campaña. Tampoco es fácil encontrar a un recién llegado a la Casa Blanca envuelto en tantos escándalos y conflictos éticos y con índices de popularidad tan bajos.

Las supuestas capacidades empresariales de Trump no funcionan bien en la política de Washington. De hecho, empiezan a existir serias dudas entre votantes conservadores sobre su capacidad de dirigir el país: no ha sabido lleva adelante su reforma sanitaria ni, por fortuna, el disparatado muro con México y los jueces han parado sus órdenes sobre inmigración por chocar con los derechos fundamentales. Su único triunfo claro ha sido el nombramiento del discípulo de Antonin Scalia, Neil Gorsuch, como juez del Tribunal Supremo, tras alterarse las reglas de procedimiento del Senado. Aún no ha designado al 90% de los puestos directivos vacantes en la Administración federal, pero ha dedicado muchos días a jugar al golf en su hotel y club en Palm Beach, un negocio ofertado desde páginas oficiales del gobierno. Ha encumbrado en la Casa Blanca a su hija y a su yerno, ambos sin cualificaciones especiales, siguiendo el modelo de una democracia tropical poco asentada.

En política exterior, Trump ha fulminado el 'poder blando' o la capacidad de atracción de su país en el mundo, donde hoy es menos influyente por su repliegue proteccionista. Esta semana anunciaba de forma impulsiva el fin del acuerdo de libre comercio con México y Canadá, para corregirse a sí mismo al día siguiente y optar por una renegociación de sus términos. Al menos, en cuestiones de seguridad internacional ha rectificado sus primeras decisiones y ha dado el poder a personas con experiencia y buen juicio, como H. R. McMaster o James Mattis, algo esencial ante la crisis abierta con Corea del Norte. Estos días también ha anunciado con prisa una reforma fiscal incoherente, unas cuentas que no cuadran, para poder decir que la bajada de impuestos ha sido abordada en los cien primeros días. La gran pregunta es si la complicidad de los republicanos con un presidente ajeno a sus principios en muchos asuntos se mantendrá durante todo el mandato. Tienen la llave del poder legislativo y del 'impeachment', el juicio político previsto en la Constitución para revocar a un presidente.