SEÑORA AMA

La matriarca del clan, que era una auténtica banda, Marta Ferrusola, era también la que mejor llevaba las cuentas de la eterna farsa. Nada mejor que una mujer juiciosa para administrar lo suyo, lo de su marido y lo de sus hijos, pero esta inteligente mujer calculó mal el tacto de la audacia, que consiste en saber hasta dónde pueden llevarse las cosas demasiado lejos. De momento, ella se las llevó del BPA andorrano al Banco Madrid y después a una sociedad en Panamá. Quería mover el dinero, que nunca se está quieto más que en las casas de los pobres, para que se diera la vuelta por el mundo, pero sin viaje de regreso. Ahora el juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción consideran «muy relevante» esos documentos, porque prueban que Ferrusola tenía un «papel activo» y no solo decorativo en la gestión de la fortuna oculta del Principado. Se dice, no sin exageración, que el dinero es más difícil de ocultar que el fuego, la tos y el amor, pero no es cierto. Hay familias a las que nadie las quiere, pero tampoco nadie les tose. Los registros de hace unos días del domicilio particular del expresidente de la Generalitat y exhonorable han descubierto que hay calumnias ciertas, pero no todos los periodistas tenemos vocación de detectives. Algunos preferimos cantar y contar lo cotidiano y que cada palo aguante su vela. Mientras, España ha conseguido por fin recuperar el nivel de producción que disfrutábamos, es un decir, antes de la crisis económica.

Hace diez años íbamos a superar a Italia y lo que era mucho más difícil, a alcanzar a Alemania, pero lo de ahora es aún más arduo porque tendremos que superarnos y alcanzarnos a nosotros mismos. Entre mociones de censura y otros juegos de circo.