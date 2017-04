EMPIEZA LA TRACA

Ximo Puig recibió el pasado martes en el Palau de la Generalitat a Juan Pablo Durán, el presidente del Parlamento andaluz. Puig prefirió reunirse con Durán antes que dejarse ver con Mónica Oltra en el acto que reunió a diputados y senadores valencianos en el hemiciclo de Les Corts -la imagen de la mitad de los escaños vacíos lo decía todo- y que pretendía visualizar el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado. Esa ausencia no fue fortuita. Unos minutos antes, el presidente valenciano no ocultaba su enfado en privado por la actitud adoptada por Compromís, y la vicepresidenta en particular, en relación con esa propuesta presentada por los socialistas en el Senado y que defendía el corredor central en detrimento del mediterráneo. La izquierda «inútil», en palabras de Susana Díaz, terminó bloqueando la iniciativa. Lo más llamativo fue la constatación de esa fricción entre el jefe del Consell y su número dos, que se une a la percibida los días posteriores entre ambos partidos. Ya saben que la hoja de ruta de lo que queda de legislatura vendrá marcada únicamente por el momento en el que Oltra considere oportuno empezar a marcar distancias con el PSPV -llegar juntos al final de legislatura sería un suicidio que Compromís no cometerá-. De manera que cualquier gesto entre ella y Puig resulta significativo. La vicepresidenta ha venido comprobando hasta ahora que la alianza orgánica de Puig con la baronesa andaluza no hace más que dejar en evidencia al líder del PSPV, empeñado en sumar fuerzas con una región cuyos intereses estratégicos ya no es que no sean coincidentes con los valencianos, sino que son opuestos. A fuerza de querer evitar las contradicciones, al jefe del Consell cada vez se le escucha menos opinar de asunto alguno, limitado a verse sometido a Díaz. Pero lo que Oltra debe haber empezado a comprender es que el precio que su partido puede terminar pagando por sostener un Consell silente por el único motivo de mantener las consiguientes nóminas para sus cargos públicos, resulte demasiado elevado. Los presupuestos de la Generalitat para 2018 se antojan como clave para comprobar si esa alianza entre PSPV y Compromís va más allá o salta por los aires. Esperar al último ejercicio de legislatura apenas constataría las diferencias entre los dos partidos, y a Compromís le interesa que quede bien claro quién defiende los intereses valencianos y quienes los de Andalucía. De manera que el medio año que queda hasta que arranque el debate presupuestario servirá para ir visualizando previsiblemente ese goteo de diferencias y matices entre los socios de Gobierno que quizá justifique después la ruptura. Atentos a las discrepancias en público y también a las redes sociales. Senyor pirotècnic...