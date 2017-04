CÓDIGOS FUTBOLÍSTICOS

Lo mismo que hay normas no escritas de educación y de protocolo aplicables a toda la sociedad, como la de saludar al llegar a un sitio (hola, buenos días), a ser posible con una sonrisa en los labios y mirando a la gente a la cara, o la de no hablar demasiado alto en los lugares públicos para no molestar a los demás, o la de ir convenientemente vestido según el acto de que se trate, existe (o existía) un código futbolístico de las buenas maneras que ahora, en los tiempos de las estrellas pintarrajeadas, con pendientito en el lóbulo y auriculares a todas horas, parece haber pasado a mejor vida. Entre sus preceptos de obligado cumplimiento destaca (¿destacaba?) el de no humillar al rival, lo cual no significa dejar de marcarle todos los goles que se pueda, si son ocho mejor que siete, pero sin alardes ni estridencias, y sobre todo sin ridiculizarlo. El penalti del pasado miércoles en el Camp Nou que acabó lanzando Mascherano, a petición popular y de sus propios compañeros, entre risas y chirigotas, es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Con 6 a 1 en el marcados y con Osasuna ya en segunda división, era innecesario hacer esta ostentación de lo inútil que resultaba la pena máxima en un partido que ya estaba más que decidido. No hacía falta, sobraba. Es fácil imaginar la vergüenza de los jugadores rojillos viendo el show que se montó sobre el césped. Otro precepto del código, que ya ha caído completamente en desuso, imponía a un jugador una especie de pacto de silencio sobre el campo para no culpar nunca a un compañero de un error, por garrafal que sea. Cristiano Ronaldo, con sus aspavientos, sus lamentos y sus miradas asesinas a su compañero Marcelo, demostró el día del 'clásico' lo desfasado que se ha quedado cualquier intento de que el señorío impere entre unos niñatos malcriados y consentidos que cuando no les pasan el balón hacen ostentación de su disgusto para que todo el mundo se entere. En una reciente entrevista en El País, Xabi Alonso recordaba los tiempos ya lejanos (años setenta del siglo XX) en que los jugadores del Liverpool celebraban los goles con un apretón de manos, nada que ver con la locura actual, con esas carreras esquizofrénicas, los abrazos, los saltos, los 'montonets', por no hablar de las patéticas coreografías estudiadas y ensayadas. La austeridad y seriedad de entonces ha dado paso a unas explosiones de júbilo que más recuerdan el anuncio del final de la II guerra mundial en las calles de Londres o de Nueva York que un simple gol en la décimocuarta jornada de Liga al penúltimo clasificado. Eran otros tiempos, cabe decir recurriendo al tópico manido como resumen y constatación de que estrellas, estrellitas y hasta estrellados han decidido sepultar para siempre el código de las buenas maneras futbolísticas.