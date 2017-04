El Mediterráneo es mujer y mayormente matriarcal. En estas orillas de arenas blancas y farallones donde alambicados pinos se abren paso a través de las grietas, no se entendería nuestro modo de vida sin la fortaleza de aquellas madres dispuestas tirar del carro en las peores ocasiones. Antaño, si una madre fallecía joven, la familia se desplomaba porque el viudo marchaba al casino a pimplar cazalla en un ejercicio de patética autocompasión mientras sus niños crecían a salto de mata.

Aquellas madres aglutinaban sus polluelos, manejaban los hilos y velaban por ese marido algo disperso que navegaba entre los grandes sueños de glorias inciertas y las depresiones tras los fracasos. Mis amigos matrimoniados me confiesan que el secreto de su longevidad marital consiste en obedecer siempre los dictados de su esposa. «Así no discutimos nunca», apuntan resignados. Silencian en cambio que, en general, ellas suelen desplegar mayor sensatez. Ejemplo máximo de matriarcado de corte algo teatrero y fanático encontramos gracias a madame Ferrusola. La Shelley Winters de la peli de Roger Corman 'Mamá sangrienta' a su lado era un alma cándida de sur profundo regado por las aguas del Misisipí. Pasará a la historia, esta madre fibrosa de semblante avinagrado, por la defensa imposible de sus hijos salpimentada con frases tipo: «Mis hijos no tienen ni cinco» y «van con una mano delante y otra detrás.» Y mientras declamaba estas penurias componía rostro de actriz amateur interpretando el típico sainete donde se tima a la boba autoridad. Uno de los grandes males de nuestro tiempo es creerse más espabilado de lo que en realidad se es, pues esa arrogancia te arrastra hasta pensar que el prójimo es, en efecto, un genuino pardal. Y si algo ha demostrado nuestra corrupción patria es que aquí el más tonto fabrica relojes.