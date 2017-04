La visión exterior

Es curioso para un valenciano ver uno de estos programas dedicados a los viajes por todo el mundo en el que el lugar explorado no es una capital exótica o cosmopolita, o cualquier otro bello rincón del planeta, sino nuestra propia Comunitat. A través de las palabras en inglés (normalmente) del conductor de la serie, percibimos una valoración de alguien que por primera vez se acerca a conocernos para realizar un reportaje atractivo para los espectadores. Dada la finalidad de estas series, las valoraciones son elogiosas, y en algunos casos (en las producciones menos trabajadas) todo se parece a un publirreportaje.

No obstante, por parcial que sea el enfoque, todos estos programas ofrecen una panorámica de lo que significa vivir y ser de esta tierra. Indefectiblemente, más allá de las imágenes bellas o pintorescas, observo un talante positivo y abierto al mundo en las personas de toda condición que son entrevistadas, un deseo de gustar nacido de la satisfacción de compartir las cosas cotidianas que hacen de nuestra vida algo atractivo. Claro está, estos documentales no se centran en lo feo y en 'nuestros defectos', porque no tienen esa finalidad, ni tampoco en los numerosos problemas que muchas personas tienen diariamente; esa realidad no se muestra, pero cada cual puede imaginarla.

Esa otra cara de la vida existe, y es un ejercicio que cada uno puede hacer cuando observa estos programas: preguntarse de qué modo esa realidad amable, que es también parte de la vida, podría mejorarse mediante el buen gobierno y la participación ciudadana. Las virtudes positivas de las series de viajes están ahí, y si el realizador es hábil identificamos sentimientos y un legado artístico e histórico común que sabemos que son verdaderos. Pero la vista de lo hermoso debe de resaltar, para el espectador valenciano atento, todo lo que nos queda por lograr como pueblo, que es todavía mucho.

Vernos a través de los ojos subjetivos de realizadores extranjeros que ofrecen un perfil de nuestra tierra ayuda a recordar que poseemos una tierra hermosa, rica, plena de vida e historia. Todo aquel que desee participar en el gobierno local o autonómico ha de asumir esa realidad para expandirla y llevarla a todos los que vivimos aquí, dejando a un lado sus perjuicios y sus mochilas personales con agendas ocultas. Y en esa tarea ha de emplearse a fondo en la 'otra' Comunitat que no se muestra en esos programas, ayudando principalmente a las familias que carecen de recursos y habilidades para criar adecuadamente a sus hijos. El fracaso escolar, la violencia, los malos tratos, la falta de horizonte vital; esa es la gangrena de toda sociedad. Cada gestión eficaz en prevenir esta cara oculta en los programas de viajes es un paso adelante para que la ficción de los rincones con encanto y la sonrisa de sus gentes se acerque más a la realidad.