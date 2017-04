Un vagón de Babel

Este fin de semana he estado en Barcelona. He aprovechado para mostrar a unos amigos la maravilla de la Diada de Sant Jordi. Barcelona, aunque tomada por mareas de turistas de todo el mundo, siempre es una baza segura para disfrutar de unos días de amistad. La enorme riqueza cultural, histórica, arquitectónica, artística... es inacabable. Si además el tiempo acompaña con días soleados el éxito de la visita es enorme. Este año el 23 de abril, además, ha caído en domingo. El espectáculo de las calles de la ciudad (y no sólo las del centro) lleno de personas compartiendo una fiesta cívica, cultural, pacífica, solidaria, buscando libros y autores, admirando las casetas llenas de ofertas culturales, portando rosas, escuchando música, viviendo una fiesta enormemente positiva, colorista y admirable. Ha sido una experiencia inolvidable. El viernes anterior por la noche hicimos un paseo por el Barrio Gótico y bajamos por las Ramblas desde la Boquería hasta la estatua de Colón. Luego decidimos ir a ver el espectáculo de la Font Màgica y tomamos el metro en Drassanes. Era ya casi de noche, el vagón iba lleno de personas. Se oía hablar a muchos turistas en inglés, algunos en alemán, otro grupo utilizaba el francés, muchos el italiano, sentados a nuestro lado, un grupo de jóvenes de rasgos latinos hablaban en castellano manteniendo una conversación fluida con otros que empleaban el catalán, dos o tres pakistanís en urdu. Antes de llegar a cada estación la megafonía informaba en catalán a dónde llegábamos y las posibilidades de transbordos. El vagón era una pequeña torre de Babel armoniosa. Fue un viaje asombroso con destino a la estación 'Espanya'.