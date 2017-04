Trono de juegos

Aunque saliera. Los números indican que la moción de censura contra Rajoy no es más que un show de Pablo Iglesias, porque no tiene suficientes apoyos en el Parlamento. Pero aunque los tuviera, la alternativa es la nada. Un partido que no consigue mejorar sus resultados electorales y no hace nada por obtener otros, pretende desbancar a Rajoy con el pretexto de la corrupción. No es que no resulte escandoloso lo visto en las últimas semanas. Todo lo contrario. Escandaloso es, como también lo es que la respuesta del presidente del PP sea pedir que no se generalice a todo el partido la acusación. Sin duda habrá cientos de militantes honestos y trabajadores pero la generalización ya no es obra de una oposición quisquillosa y aprovechada. Es el propio partido el que ha extendido de facto un modo de comportamiento indecente y apenas se ha esforzado por atajarlo más allá de cuatro gestos a la galería. El mismo presidente ha compartido más que pupitre con algunos personajes de dudosa ética en el Consejo de Ministros y su número dos, María Dolores de Cospedal, intentó colar lo indecible con el despido a cobro revertido de Bárcenas. No salen de todo esto impolutos, desde luego.

Sin embargo, la patochada del Niño de las Coletas en modo Gargamel, con el apoyo de su fiel Azrael en Compromís, no busca regenerar la vida política sino cambiar a los usuarios de los tronos del poder. Pablo Iglesias pretende hacer el cambio de cromos que intentó el otro día en la Cadena Ser: vetar al enemigo e imponer al amigo. O a la novia, tant se val. Es su particular Juego de Tronos en horario de máxima audiencia. La moción está abocada al fracaso. O no. Todo depende de cuál sea su función. Hay que tener en cuenta que no busca una nueva política sino tomar los cielos. O, al menos, hacer campaña, como si Podemos hubiera dejado de hacerla en algún momento; como si trabajaran en otra cosa. Como si no fuera ése el objetivo de las protestas 'espontáneas' a las puertas de las sedes del PP que han venido y nadie sabe cómo ha sido.

Aún no ha llegado a la sede de Ferraz un Pedro Sánchez redivivo y ya está Pablo Iglesias marcándole la senda del jefe de la oposición. Al final Iglesias va a resultar el mejor jefe de campaña de Susana Díaz y el peor enemigo de Sánchez, porque con este gesto está obligando a posicionarse a todo el mundo y a Sánchez le va a faltar tiempo para decir aquello de «váyase, señor Rajoy». Y, si no, va a quedársele la espinita clavada y el runrún de la mala conciencia anidando dentro. Esas cosas que, precisamente, después crían el resorte del «no es no». La estrategia morada ya es evidente: seguir otorgando carné de demócrata a los suyos y negárselo a todo aquel que cuestione la oportunidad de la moción de censura. Lo malo, como siempre, es que Pablo Iglesias solo sabe hacer pulsos al Parlamento para desacreditarlo. Y ésta es una nueva ocasión de sustraer a «la gente» de él.