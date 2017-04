TODO ESTÁ EN VENTA

El cortometraje 'Cuánto. Más allá del dinero' le ha hecho pensar. Protagonizado por Adriana Ugarte es una peli de corte futurista, impecable, dirigida a la línea de flotación de los los millennials, aquellos consumidores que están entre los 26 y 35 y que coleccionan experiencias en lugar de cosas. Este contenido de branded content para un banco entraría dentro del género distópico. Escrita y dirigida por Kike Maíllo podría ser perfectamente un capítulo de Black Mirror. Sin ánimo de ser spoiler, la protagonista, Lucía, vende sus recuerdos a cambio de dinero. Las experiencias pueden ser de varias estrellas, como los hoteles, siendo las de 5, la de los recuerdos Premium. Los pilares de la existencia. Lucía vende el recuerdo de su primer novio. Con todo lo que eso supone: descubrimiento, pasión, desconcierto. A sabiendas que perderá ese recuerdo para siempre, anota cada venta en una libreta. Un suerte de inventario macabro de vidas felices. La peli, aunque no es original -tiene pinceladas de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Gondry, que en España se tradujo como Olvídate de mí, de Memento, Desafío Total, Abre los Ojos incluso, en la estética, de Minority Report- da en el clavo de muchas cosas: Ustedes son los libros que leen, la música que escuchan, los lugares que visitan y a las personas que aman. Se fue a la cama pensando cuántos recuerdos vendería. En el futuro perfecto de Lucía sería rica. Atesora unas cuantas experiencias 5 estrellas. Alguna que otra de 4 -los dramas intensos también son muy cotizados- pero no se desprendería ni siquiera de sus horas más bajas. Desconoce hasta qué punto estos contenidos de marca hacen mella en los consumidores. Pero que un banco afirme que está más allá del dinero no sabe si es una genialidad o una gran tomadura de pelo.