La tectónica del malestar

La primera vuelta de las presidenciales francesas no es cualquier asunto. Estas elecciones siempre fueron de agrupación, de 'rassemblement' que dirían los franceses. Su formato y su manera de encarnar la unidad simbólica de la República servían para conformar un proceso de agrupación de los distintos intereses políticos en torno a un candidato de la izquierda y otro de la derecha. La bondad y pericia de cada candidato para teatralizar la monarquía republicana francesa decantaban la bola en la ruleta, y el aplauso final. Eran procesos lentos. La ilusión y la decepción de los Presidentes anteriores fueron lentas. Esta primera vuelta ha revelado, como es notorio, que el mundo ha cambiado, y que la agrupación de la ilusión política no es como antes. Se han escrito decenas de análisis sobre Macron y Marine Le Pen, entre la necesaria elección entre las virtudes republicanas que se agruparán en torno al primero, y a la extrema derecha xenófoba de la segunda. Siendo esto cierto, no acaba de ser exacto. Las elecciones demuestran que el mundo de la política cada vez es más rápido, con un consumo voraz de figuras políticas, que se estructura en torno al relato, a los discursos ilusionados, y a la responsabilidad de los medios de comunicación como productores asociados de la creación de figuras políticas. La presencia en la segunda vuelta de Macron y Marine Le Pen revela no solo la herida de pronóstico reservado de los grandes partidos, sino también que hay otra división esencial, transversal a la política, como una falla tectónica que ha provocado con el movimiento de las placas el surgimiento de estas dos figuras. Han nacido del choque entre la ilusión de la Modernidad y la tentación de la Tradición. Hay una sociedad asfixiada por el día a día, y otra que vive cada día como un fin de semana permanente. Pobreza energética frente a la preocupación por las megas y la gastronomía. La Francia urbana y la rural. La Francia que mira el futuro con valentía, y la que se siente amenazada. La Francia uberizada y la que se horroriza por el Bataclán. Robots frente a personas. Los riesgos, las esperanzas y las miserias de una globalización que hoy castiga a Amiens, ayer o mañana premiarán o castigarán a otros. Cada vez las elecciones son como el transporte. Hay un transporte diario regular, como la política que se somete a un itinerario, a un calendario, a las dificultades, a la imperfección humana, a los tiempos presupuestarios. Y hay un transporte discrecional, como la política de los nuevos relatos, sin itinerario, calendario, ni horarios, en la que solo importa la seducción de subirse a un vehículo aunque no sepamos donde nos lleva, y la decepción posterior sea terrible. Lo importante es la aventura y la imagen en la red. Hay quien insiste en no atender al sismógrafo. Y las placas no solo están en Francia.