EL REGISTRO

Los llamados 'pecados capitales', de tan incorregible abolengo, se están confundiendo con los pecados provinciales. Se conoce que la codicia no distingue a los señoritos de las grandes ciudades de los catetos, que somos los que vivimos más o menos cerca del campo, que es mucho más grande. Creo que fue Píndaro el primero que nos invitó a «agotar el campo de los posibles», pero en España no se puede dar un paseo porque todos son cotos cerrados. El ex 'molt honorable' ha visto, a su edad, cómo su casa patriarcal ha sido invadida después de encarcelar a su primogénito, para acreditar que lideraba la trama. Los agentes entraron en despachos y viviendas de nuestros Corleones catalanes, no sin antes meter en chirona a Pujol junior. ¿Es que no hay otros procedimientos más discretos y no menos eficaces para evitar que los saqueadores sigan saqueando?

Nos gusta el espectáculo y amamos el escándalo. Como la actualidad se renueva a cada rato hay que intentar que no decaiga la atención del lector, ni del televidente. Lo que más vende es el morbo, palabra que el diccionario de la RAE define como interés malsano por personas o cosas. Lo cierto es que lo morboso es lo que más nos interesa, aún más que los triunfos rectangulares de Isco, que puede ser el sustituto de Messi y de Cristiano Ronaldo, aunque naciera en Benalmádena. «Siento mucho lo que está pasando», ha dicho el patriarca del clan, que no habla pero masculla, al terminar uno de los cinco registros que efectuó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. «No tenim ni cinc», confesó Marta Ferrusola. Habrá que creerla, al mismo tiempo que admiramos su capacidad de ahorro, heredado por su hijo mayor. Es sin duda una buena madre y el 'hereu' es el 'hereu', para eso llegó el primero para trepar por el árbol de la codicia.