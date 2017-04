Hace muchos años que Pepe Navarro cruzó el Mississippi del todo y desapareció de la televisión. Al menos de la primera línea, porque después lo hemos visto aparecer en papeles que nada tienen que ver con sus años de grandes éxitos. Las tertulias rosas ponían su nombre sobre la mesa por hijos que supuestamente nunca había tenido y los reporteros le perseguían por la calle provocando enfados y respuestas desairadas. A él, que durante décadas agitó temas, le tocó convertirse en el tema. Carambolas de la vida y de la televisión, que es muy desagradecida. El periodista contó esta semana en el programa de Bertín (con el que volvió a Telecinco, donde dicen ha estado vetado un largo tiempo) que está en el paro y que se planteó incluso entrar a 'Gran Hermano VIP' (que es como la cola del INEM de presentadores con carreras truncadas, tales como Carlos Lozano, Irma Soriano o Alonso Caparrós). Pero Navarro no llegó a un acuerdo económico. Poderoso caballero es don dinero.

Navarro siempre se ha gustado mucho a sí mismo. En eso no ha cambiado al cumplir abriles. Y así lo demostró durante la tertulia que mantuvo con el cantante, en la que, cómo no, salió el tema de Ivonne Reyes. Pero el presentador dio tantas vueltas para explicar el entuerto que al espectador no le quedó claro si Pepe Navarro es al final el hijo de Ivonne Reyes, o si Ivonne es hija de Pepe, o si los dos tienen un hijo, o si las mujeres de Pepe son en realidad las verdaderas madres del hijo de Ivonne. De veras que no me enteré.

Pero el caso es que el hombre que inventó los 'late-night' en España se pasó más de media hora hablando del asunto. Es el precio que tenía que pagar para volver al 'prime-time' en una cadena nacional. Dan igual por tanto sus éxitos anteriores, las cifras que hizo ganar a esa misma cadena gracias al Mississippi o su buen ojo para captar talentos (Carlos Iglesias o Florentino Fernández se mostraron agradecidos en el programa y el recuerdo a La Veneno fue bonito). El caso es que ninguna de estas razones fue seguramente la que motivó la entrevista, sino sus escarceos de alcoba. Y a él, al final, le tocó pasar por ese aro que tantas veces había esquivado.