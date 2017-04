METÁSTASIS EN MESTALLA

Ayer por la mañana, en el bar de Paco y Raquel, donde tengo a bien desayunar casi todos los días un café con leche y tostadas, una señora se convertía en banda sonora mientras en la cristalera golpeaba la lluvia. «Madre mía el Valencia. Aunque hay que reconocer que este chico (Voro) nos ha sacado de ahí (del descenso). Que si no, veríamos dónde estábamos y si ha aceptado es porque es valencianista». Escuchaba el alegato a favor del técnico -para mí justo y merecido- mientras examinaba una de las fotos de mi compañero Manolo Molines. Era una instantánea tras el tercer gol de la Real Sociedad. Los jugadores del Valencia ausentes. Derrotados. Pero el drama estaba detrás de la red. El público anestesiado. Sentado en sus butacas. Con los brazos en cruz, la mirada perdida, sin ganas ya de protestar. Alguno todavía lanzaba un grito ahogado por el silencio, como queriendo rebelarse ante el estado comatoso de Mestalla.

Ahí está el drama. Los síntomas de una enfermedad de la que existe una metástasis en la grada. Al valencianismo ya no le quedan ganas ni de rabiar. El miércoles acudieron 26.101 espectadores, aproximadamente la mitad del aforo, que llegaron a Mestalla por la inercia de que era tarde de fútbol. Eran muchos miles menos cuando el árbitro pitó el final del partido. Con el 0-3 en el marcador, la gente se largó para perderse el simulacro de remontada. Peter Lim ha vaciado Mestalla. Las ansias de la internacionalización, una de las grandes mentiras de este Valencia, ha derivado en el maltrato de la gente de aquí, del valencianismo de cuna, de ese que se hornea semana tras semana en casa. Y Meriton sigue sin rectificar una política errática en el abrigo al socio y al abonado. El cemento en las gradas de Mestalla no sólo lastra la animación sino que hipoteca en parte los ingresos económicos por los derechos de televisión, que ahora mismo son el único clavo al que se puede agarrar el Valencia para maquillar la caja. El menor impacto social y las calvas en el tiro de cámara penalizarán el presupuesto.

El nuevo proyecto, si es que lo hay y todo no es consecuencia del enésimo teatrillo de Lim, no debe empezar sólo por el nombre del entrenador. La visión debe de ser global con el único objetivo de que la pereza ya no sea el enemigo las tardes en las que hay fútbol en Mestalla. Ninguna decisión será acertada si no va encaminada a llenar de nuevo un estadio envidiado hace escasas fechas. Todos los clubes de España tenían al Valencia como espejo. Todavía está tierna en la memoria aquella tarde en la que la afición fue galardonada por la Liga como la mejor a nivel nacional. Aquello es ahora tan sólo un recuerdo. Hoy en Mestalla se ha instalado la indiferencia.