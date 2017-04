DE MENÚ, UNICORNIO

Ahora los unicornios se comen. No literalmente, claro, pero sí comida extraña, colorida y fantasiosa que se crea con colorante, con mucha imaginación, mucho tiempo libre y con mucha ansia de conseguir seguidores para Instagram. La moda en el ámbito de la comida ya no tiene que ver con restaurantes de platos gigantes y raciones de tamaño gnomo y nombre imposible. Ahora tiene que ser cuqui, con tonos pastel y apropiada para poder servirla en una fiesta del club de fans de My Little Pony. La comida unicornio ha invadido la red social más presumida y ahora, si tus tallarines no tienen los colores del arcoiris o no hace falta ni probar tus tartas para que den diabetes, no eres nadie. No he tenido el placer de probar un bocado de esta comida cósmica, así que no sé si su sabor se corresponde con su apariencia. Como esas personas que podrían ser modelos de marquesina de autobús pero luego tienen los mismos sentimientos que Satanás. Además de tarta o pasta de colores, esta tendencia al color pastel en cualquier tipo de alimento también ha llegado a los lácteos. Hay leche de color rosa o azul, que será algo parecido a un batido con sabor a primavera. Con todas estas novedades, los que seguimos dándonos un capricho a base de batidos de chocolate somos los nuevos góticos y los que se preparan un plato de pasta o una ensalada que no contenga algún ingrediente similar a la purpurina, rebeldes sin causa. No quiero ni pensar lo que me costaría preparar un plato de este tipo, con todo el cuidado que hay que poner para que quede perfecto para fotografiarlo. Ya me cuesta cocinar un huevo frito sin irme a un rincón a llorar, así que no sé cómo me iría decidiendo entre echarle color turquesa o malva. Mi esperanza es que dentro de un tiempo las fotos de macarrones con tomate se pongan de moda.