Medidas sin consenso

Gobernar a golpe de improvisaciones y ocurrencias es una fuente segura de problemas. Si encima se hace dentro de una coalición de tres partidos, que obliga a consensuar previamente las medidas a aplicar, el fracaso está más que garantizado. Es lo que le está ocurriendo al Ayuntamiento de Valencia y en concreto a su concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, con la anunciada prohibición de aparcar por la noche en el carril bus, que ayer tuvo que ser nuevamente aplazada por el alcalde Ribó al no disponer del respaldo que precisa ni entre sus socios de gobiernos ni mucho menos entre las asociaciones y colectivos ciudadanos. La medida puede ser tan defendible como criticable pero lo que no tiene justificación es que se intente implantar mediante el ordeno y mando, sin tomar en consideración las objeciones y propuestas que se formulan para matizarla o mejorarla y despreciando las enmiendas a la totalidad. Que los autobuses nocturnos y los taxis tengan a su entera disposición el carril bus puede ser conceptualmente razonable, pero no es desde luego prioritario cuando precisamente a esas horas el volumen de tráfico desciende considerablemente. Por contra, prohibir el estacionamiento en ese espacio perjudica gravemente al sector hostelero y de ocio del centro de Valencia, que no podrá competir con las grandes superficies comerciales del extrarradio -que disponen de grandes áreas de aparcamiento-, así como a los residentes en los municipios del área metropolitana, que no pueden hacer uso de las líneas nocturnas de la EMT para regresar a sus domicilios. Todas estas cuestiones deberían haber sido tenidas en cuenta antes de lanzarse a un anuncio unilateral de una medida cargada de esa intransigencia de la que tan a menudo hace gala el polémico edil. Rectificado nuevamente, en esta ocasión por el PSPV, Grezzi debería aprender de una vez a gobernar haciendo un uso constante del diálogo y el entendimiento con los otros, en lugar de comportarse como un pequeño dictador en su ínsula Barataria.