Lady MacPujol

Quizá los Pujol han vuelto para distraer de otras corrupciones, pero no me quejo. Ni de que el niño mayor pasara la noche entre el calabozo y el furgón ni de que la madre haya sido señalada por el juez. Le atribuye el manejo de la fortuna familiar en Andorra. «No tenemos ni cinco», dijo Marta Ferrusola en el Parlamento catalán. Es un personaje a la altura de Lady Macbeth o Leonor de Aquitania. O mejor, de la Gemma Teller de 'Hijos de la anarquía', aunque no tenga la pinta de Katey Sagal y esté más cerca de las estrellas de 'Muerte en León'. Ferrusola sí tiene una serie. En 'La gran ilusión: Mito y realidad del proceso indepe', Guillem Martínez cuenta que no permitía que ningún político de CiU que se separara de su mujer siguiera en política. Tampoco que hubiera homosexuales (sólo tras la desaparición de Pujol ha habido convergentes homosexuales; antes eran solteros de oro). En el partido la llamaban Elena Ceaucescu. Eso es una mujer.